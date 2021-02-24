Жители Тамбова одобрили передачу городского водоканала в концессию

По итогам общественного обсуждения предложения АО «Российские коммунальные системы» (РКС, входит в ПАО «Т Плюс») о передаче компании в концессию объектов водоснабжения и водоотведения Тамбова «большинство» собравшихся горожан одобрили заключение концессионного соглашения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

РКС через подконтрольное воронежское ООО «Концессионные коммунальные системы» планирует получить коммунальную инфраструктуру на 30 лет и вложить за это время 4,1 млрд руб. в ремонт систем водоснабжения и водоотведения, а также инвестировать 8,8 млрд руб. в основные фонды. В конце 2020 года депутаты гордумы и врио мэра Максим Косенков раскритиковали проекта за «отсутствие конкретного плана работ по ремонту или замене сетей и объектов».

После проведения нескольких рабочих встреч концессия была скорректирована, а господин Косенков заявил, что без одобрения горожан соглашение не будет заключено. Кроме того, на прошедшей встрече стало известно о создании наблюдательного совета за деятельностью концессионера. В него войдут представители мэрии и РКС, а также общественники и депутаты. В пресс-службе напомнили, что у администрации «всегда остается право расторжения соглашения в судебном порядке».

Подробнее о концессии читайте в материале “Ъ-Черноземье” «К водоканалу подключают горожан».

Александр Прытков