Сроки видеоконференции Путина, Меркель и Макрона еще не согласованы

Сроки видеоконференции президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона пока не определены, сообщил Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция, в которой должны были принять участие лидеры стран, не состоялась.

«Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем»,— сказал пресс-секретарь президента России во время пресс-колла.

В ответ на вопрос, почему не предполагается участие президента Украины Владимира Зеленского, он пояснил, что обсуждаться там будет не только ситуация в Донбассе. «Там много и иных вопросов для обсуждения. Это не "нормандская четверка"»,— сказал господин Песков. «Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждение без того, чтобы не затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно провести. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня, но это не единственная тема»,— добавил пресс-секретарь.

Дмитрий Песков также заявил, что в Москве связывают обострение на линии соприкосновения в Донбассе с провокационными действиями Киева. «Конечно, эскалация напряженности и провокационные действия как раз приводят к таким трагедиям, а главное, что это чревато срывом всей ситуации в совсем нежелательный и чрезвычайно опасный сценарий»,— сказал он, комментируя сообщения о гибели четверых украинских военных в результате обстрела в Донецкой области. «Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности, мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил. Об этом речь шла и по линии помощников наших президентов в контактной группе, и мы публично о своих обеспокоенностях неоднократно говорили»,— заявил пресс-секретарь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он проведет разговоры со всеми лидерами «нормандской четверки». Напомним, Киев предложил принять на уровне «нормандской четверки» заявление о возврате к полному прекращению огня в Донбассе. Договоренность о бессрочном перемирии была достигнута переговорщиками контактной группы 22 июля прошлого года. На какое-то время перемирие в зоне конфликта наступило. Но затем режим прекращения огня был нарушен.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На войну в Донбассе отправляют заявление».