Зеленский анонсировал переговоры с лидерами «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он проведет разговоры со всеми лидерами «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Ранее в Донбассе в результате обстрела погибли четверо украинских военных.

«Представителям Украины в Трехсторонней контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания безопасности подгруппы, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров “нормандского формата”»,— написал господин Зеленский в Telegram-канале. По его поручению главнокомандующий вооруженных сил страны немедленно вылетел на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

Президент Украины отметил, что с начала 2021 года наблюдается рост эскалации. «Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, едва ли не впервые за годы войны, количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз»,— заявил он. Владимир Зеленский призвал не допустить того, чтобы процесс мирного урегулирования «был отброшен на 100 шагов назад». Говоря о жертвах конфликта, он отметил, что это не просто статистика, а судьбы людей.

«Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова — на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина»,— сказал президент Украины. По его словам, дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и решения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов.

Ранее в штабе Операции объединенных сил Украины сообщили, что четверо украинских военных погибли, двое получили ранения в результате обстрела населенного пункта Шумы в Донбассе. Украинские военные обвинили в обстреле «вооруженные формирования РФ».

Напомним, Киев предложил принять на уровне «нормандской четверки» заявление о возврате к полному прекращению огня в Донбассе. Договоренность о бессрочном перемирии была достигнута переговорщиками контактной группы 22 июля прошлого года. На какое-то время перемирие в зоне конфликта наступило. Но затем режим прекращения огня был нарушен.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На войну в Донбассе отправляют заявление».