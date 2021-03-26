Киев заявил о гибели четверых военных при обстреле в Донбассе

Четверо украинских военных погибли, двое получили ранения в результате обстрела населенного пункта Шумы в Донбассе, сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС) Украины. Украинские военные обвинили в обстреле «вооруженные формирования РФ». В ответ на «нарушение режима прекращения огня» украинские военные открыли ответный огонь.

Согласно заявлению штаба ООС, обстрел производился из «запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов». О действиях «вооруженных формирований Российской Федерации» проинформированы представители ОБСЕ, сообщили в штабе ООС.

В Минобороны Украины ранее заявили, что «с начала текущих суток, по состоянию на 12:00 (13:00 мск), обстрелов не зафиксировано». Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня, сообщили в военном ведомстве.

Напомним, Киев предложил принять на уровне «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) заявление о возврате к полному прекращению огня в Донбассе. Договоренность о бессрочном перемирии была достигнута переговорщиками контактной группы 22 июля прошлого года. Какое-то время перемирие в зоне конфликта наступило. Но затем режим прекращения огня был нарушен.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На войну в Донбассе отправляют заявление».