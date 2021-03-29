Из пензенского правительства ушли четыре зампреда и один министр

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку четверых из девяти заместителей председателя правительства региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации.

Должностей в новом правительстве лишились Валерий Савин, отвечавший за министерство физической культуры и спорта, и Денис Бубнов, курировавший министерства сельского хозяйства и экономики. Также отправлены в отставку Юрий Денисов, который отвечал за управления ЗАГС и общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, и Дмитрий Семенов (министерство лесного, охотничьего хозяйства, управление ЖКХ, министерство строительства и дорожного хозяйства, управление по регулированию тарифов). Курируемые ушедшими в отставку зампредами направления распределены между теми, кто остался работать в правительстве.

Почти все министры сохранили свои посты. Уволен лишь глава министерства лесного хозяйства и природопользования региона Александр Москвин и его заместитель. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен бывший заместитель министра Игорь Чернышев.

Вице-губернатор, глава аппарата губернатора Лариса Рябихина и председатель правительства области Николай Симонов сохранили должности.

Олег Мельниченко отметил, что кадровые решения «носят абсолютно промежуточный характер». «Дальше в процессе работы будет определяться эффективность наших государственных служащих, будем смотреть, какая идет отдача от их деятельности»,— пояснил он.

Все члены правительства находятся в статусе временно исполняющих обязанности до избрания нового губернатора, которое состоится в сентябре текущего года.

Напомним, Олег Мельниченко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области в пятницу, 26 марта. Бывший губернатор Иван Белозерцев арестован по подозрению в получении взятки от главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля в размере более 31 млн руб.

О назначении Олегом Мельниченко врио губернатора Пензенской области читайте в материале “Ъ”.

Сергей Петунин, Саратов