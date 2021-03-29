«Русал» готовит Быстринский на продажу

«Русал» может продать полученную в результате spin off долю в 14% в Быстринском проекте «Интерросу» Владимира Потанина. Основные акционеры «Норникеля», которому принадлежит 50,01% Быстринского, ранее договорились выделить проект в свою пользу. По мнению аналитиков, эти договоренности акционеров «Норникеля» являются первым компромиссом с момента заключения акционерного соглашения.

«Русал», основателем которого является Олег Дерипаска, намерен продать «Интерросу» Владимира Потанина свою долю в Быстринском проекте, заявила алюминиевая компания. 26 марта стало известно, что основные акционеры «Норникеля» в лице компании Whiteleave, являющейся структурой «Интерроса», Aktivium («Русал») и Crispian (Роман Абрамович и его партнеры по Evraz) договорились выделить Быстринский в пользу себя. Доля «Норникеля» в проекте составляет 50,01%, «Интерроса» — 36,66%, китайского Highland Fund — 13,33%. «Интерросу» принадлежит 34,6% акций «Норникеля», «Русалу» — 27,8%, Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — 4,7%.

При выделении Быстринского Владимир Потанин получит контрольный пакет в 54%, а «Русал» — 14%.

Последний пакет оценен в $570 млн, исходя из этого весь Быстринский ГОК оценен в $4,07 млрд.

В 2015 году китайский Highland Fund купил долю в Быстринском ГОКе в 2015 году за $100 млн, когда весь проект оценивался в $751 млн. Китайский акционер владеет пут-опционом на продажу своей доли «Норникелю» за $428 млн.

Вопрос о выделении Быстринского ГОКа планируется вынести на рассмотрение совета директоров ГМК. Менеджмент компании в настоящее время разрабатывает план выделения. С учетом сроков получения необходимых разрешений и прохождения корпоративных процедур, включая общее собрание акционеров «Норникеля», ожидается, что процесс выделения может занять около двух лет. Однако в итоге, сообщил «Русал», после завершения spin off акционеры «Норникеля» получат акции Быстринского, листингованного на Московской бирже.

В 2020 году Быстринский произвел 63 тыс. тонн меди и 241 тыс. унций золота в концентратах. EBITDA Быстринского ГОКа увеличилась вдвое, до $717 млн. По оценкам «ВТБ Капитала», проект может сгенерировать $1 млрд EBITDA, что составляет 10% прогнозной EBITDA «Норникеля» за 2021 год и 8% в 2022 году с учетом полного восстановления подтопленных рудников Октябрьский и Таймырский. Аналитики также подчеркивают, что принятое акционерами решение является первым компромиссом по крупной сделке между основным владельцами ГМК с момента заключения акционерного соглашения в 2012 году.

Сейчас это соглашение и ключевой вопрос размера дивидендов «Норникеля» снова стали причиной разногласий между акционерами.

Владимир Потанин считает, что оно стало рудиментом и мешает развитию компании. При этом «Интеррос» на фоне последних аварий на объектах «Норникеля» предлагает снизить дивиденды ниже уровня, предусмотренного соглашением, чтобы увеличить инвестиции в развитие активов. 25 марта «Русал» заявлял, что вопрос об изменении условий акционерного соглашения не может быть рассмотрен в отрыве от анализа итогов работы действующего менеджмента «Норникеля». 29 марта совет директоров ГМК будет рассматривать вопрос о пересмотре дивидендной политики.

Евгений Зайнуллин