В добрый пут

Как выяснил “Ъ”, китайский совладелец золотомедного Быстринского проекта Highland Fund получил право продать долю мажоритарному собственнику ГМК «Норильский никель» в рамках пут-опциона. Доля в 13,3%, купленная шесть лет назад за $100 млн, оценена в $428 млн, то есть весь Быстринский ГОК — в $3,2 млрд. Аналитики считают оценку достаточно консервативной. По словам источников “Ъ”, опцион нужен Highland Fund в качестве страховки на случай, если ГОК не выйдет на IPO. В 2020 году из-за этого проект уже покинула группа ЕСН Григория Березкина.

ГМК «Норильский никель» заключила с китайским Highland Fund пут-опцион, который предполагает право китайского партнера продать свою долю в 13,3% в Быстринском ГОКе (ООО «ГРК "Быстринское"») российской компании и ее обязательство бумаги выкупить. Об этом “Ъ” сообщил представитель «Норникеля». Опцион действует до конца 2021 года.

Быстринский ГОК является одним из крупнейших в отрасли greenfield-проектов. Балансовые запасы месторождения составляют 340 млн тонн руды, 2,3 млн тонн меди, 9,5 млн тройских унций золота, 73,5 млн тонн железа. Инвестиции в проект составили 90 млрд руб. Отработка месторождения ведется открытым способом. «Норникель» владеет 50,01%, у CIS Natural Resources (принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина) — 36,66%.

В четвертом квартале 2020 года ГОК вышел на проектные показатели: выпуск меди вырос на 44%, до 62,6 тыс. тонн, золота — на 36%, до 241 тыс. тройских унций, железорудного концентрата — на 56%, до 2 млн тонн. EBITDA Быстринского ГОКа увеличилась вдвое, до $717 млн.

Золотосодержащий концентрат отправляется на обогатительные мощности «Норникеля» в Заполярный филиал. Рынки сбыта для железорудного и медного концентрата — Россия и КНР, а также потенциально — Япония и Южная Корея. Согласно отчету «Норникеля» по МСФО, обязательство по исполнению пут-опциона на конец 2020 года оценивалось в $428 млн. Исходя из этой оценки, стоимость всего проекта может составлять $3,2 млрд.

«Опцион отражается в отчетности до тех пор, пока он не будет исполнен или пока право на его использование не истечет. По состоянию на конец 2020 года опцион не исполнен, право на его использование сохраняется у партнеров до конца 2021 года. При этом соответствующих переговоров на текущий момент не ведется»,— пояснил представитель ГМК.

Китайский Highland Fund купил долю в Быстринском ГОКе в 2015 году за $100 млн. Если опцион на продажу доли будет реализован, то фонд окажется вторым акционером Быстринского ГОКа, который вышел из проекта за последний год. В январе 2020 года компания группы «Интеррос» Владимира Потанина выкупила долю группы ЕСН Григория Березкина в фонде CIS Natural Resources.

Выход ЕСН был связан именно с разногласиями по вопросу IPO Быстринского ГОКа, поскольку господин Березкин выступал финансовым инвестором проекта и был не заинтересован в затягивании выхода на IPO. Китайские акционеры также выступают за IPO, поэтому пут-опцион является для них возможностью выхода даже в случае, если размещение не состоится — по сути, «страховкой», говорит источник “Ъ”, близкий к одному из акционеров.

По мнению Бориса Красноженова из Альфа-банка, принимая во внимание текущий мультипликатор EV / EBITDA по компаниям-аналогам в 5,5–6х и рост цен на медь выше $9,5 тыс. за тонну (и ожидания дальнейшего роста до $10–12 тыс. за тонну), оценка Быстринского ГОКа на уровне $3,2 млрд «выглядит адекватной и даже достаточно консервативной». Аналитик напоминает, что в 2018 году прогнозная EBITDA Быстринского ГОКа на 2020 год оценивалась в $400–500 млн, а фактически составила более $700 млн.

Евгений Зайнуллин