Быстринский ГОК разделят акционеры «Норникеля»

Акционеры «Норникеля» договорились о выделении Быстринского ГОКа в свою пользу. Сейчас менеджмент ГМК готовит план выделения, на которое уйдет около двух лет. В результате spin-off президент ГМК Владимир Потанин получит контрольный пакет, а «Русал» — 14%.

Основные акционеры «Норникеля» договорились о spin-off Быстринского ГОКа в пользу всех акционеров компании. «Интерросу» принадлежит 34,6% акций «Норникеля», «Русалу», основателем которого является Олег Дерипаска,— 27,8%, Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — 4,7%. «Норникель» владеет 50,01% Быстринского проекта, который включает Быстринское месторождение и Быстринский ГОК в Забайкальском крае. О договоренностях сообщили «Норникель» и «Русал».

Вопрос о выделении Быстринского планируется вынести на рассмотрение совета директоров ГМК. Менеджмент компании в настоящее время разрабатывает план выделения.

С учетом сроков получения необходимых разрешений и прохождения корпоративных процедур, включая общее собрание акционеров «Норникеля», ожидается, что процесс выделения может занять около двух лет.

«Возможное выделение Быстринского ГОКа — логичное продолжение развития этого проекта, который имеет значительный потенциал,— отметил замгендиректора "Русала" Максим Полетаев.— Географическое положение, близость к одному из крупнейших рынков сбыта — Китаю, уникальная рудная база делают вариант самостоятельного будущего этого актива наиболее выгодным для всех акционеров "Норникеля"». По словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, Быстринский ГОК географически удален и практически не интегрирован в производственную цепочку «Норникеля».

«Между двумя активами нет никаких существенных синергий,— пояснил он.— У проекта есть самостоятельная и весьма интересная для рынка инвестиционная история, поэтому мы верим в то, что его выделение позволит создать новую стоимость для всех акционеров "Норникеля"».

В 2020 году Быстринский проект произвел 63 тыс. тонн меди и 241 тыс. унций золота в концентратах. EBITDA Быстринского ГОКа увеличилась вдвое, до $717 млн. Актив находится в собственности «Норникеля» (50,01%), CIS NRF Holdings (36,66%; структура группы «Интеррос») и китайского Highland Fund (13,33%), сообщается на сайте ГМК. При выделении Быстринского Владимир Потанин получит контрольный пакет 54%, а «Русал» — 14%. У китайских инвесторов есть право продать долю «Норникелю» в рамках пут-опциона. Доля 13,3%, купленная шесть лет назад за $100 млн, оценена в $428 млн, то есть весь Быстринский ГОК — в $3,2 млрд, писал “Ъ” в феврале.

Евгений Зайнуллин