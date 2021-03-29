«Грета Тунберг, квоты, выбросы — это не наша история»

Приглашение, от которого можно и отказаться: Белый дом подтвердил, что Джозеф Байден ждет Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на глобальном саммите по климату. Официального комментария Кремля по этому поводу пока не было. Главная цель встречи — договориться, как именно снизить среднюю температуру воздуха на планете. Естественно, подобные меры потребуют и так называемых финансовых усилий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Путин примет приглашение, пусть и не сразу.

Джозеф Байден пригласил Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату. Масштабные переговоры на высоком уровне запланированы на конец апреля. Президент Соединенных Штатов считает данную проблему столь важной, что готов привлечь для ее решения не только основных союзников, но и оппонентов. Не взирая на разногласия и взаимные претензии, порой переходящие на личности. Ответа из Москвы пока что не последовало.

Климатический вопрос очень спорный. Дональд Трамп вообще вышел из Парижского соглашения по климату. Россия хоть его и подписала, но, по большому счету, положа руку на сердце, где мы и где их климат? Грета Тунберг, квоты, выбросы — все это совсем не однозначно, как с идеологической, так и с научной точки зрения. А иной скажет: это повод кое-кому очень неплохо заработать. Памятны острые замечания российского президента относительно замерзшего Техаса и про ветрогенераторы, которые истребляют все живое вокруг. И, наконец, не в пику ли предшественнику старина Джо раскручивает всю эту тему? Зачем России в этом участвовать?

Однако с высокой долей вероятности Кремль, выдержав мхатовскую паузу, позволит себя уговорить. Владимир Путин никогда не скрывал, что для решения серьезных вопросов готов отбросить обиды и личные антипатии. Российская власть чувствует ответственность за судьбы мира.

И, собственно, главное: Москве важно показать, что она глобальный игрок и от нее много что зависит.

Понятно, что дело не в климате. Любое большое международное мероприятие — повод нащупать точки соприкосновения и наладить контакт с партнерами. Тем более что на фоне конфронтации последних дней, наверное, совсем засиделся без работы недавно назначенный спецпредставитель по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

Когда его назначали, было много разных версий. Самая популярная из них гласила: Анатолий Борисович, как системный либерал, хорошо известен на Западе и способен наладить контакты в том числе с руководством Демократической партии США. Однако пока он ничего не наладил, и отношения с Америкой находятся ниже всех возможных отметок.

Поэтому можно рискнуть сказать, что климат — едва ли не единственный шанс вернуть контакты с Западом на более или менее приемлемый уровень. А там, глядишь, удастся договориться о личной встрече Путина с Байденом. А это уже может сказаться на ситуации внутри страны в сторону некоего потепления, пока наше политическое поле окончательно не зачистили силовики. Может так статься, что иного шанса и не представиться. Если отказаться от приглашения, все это чревато дальнейшим похолоданием и полным отсутствием перспектив.

Однако проблема в том, что саммит — по климату, на котором так называемый цивилизованный Запад в буквальном смысле помешан. И того же он требует от всех остальных. Нужно ли все это России — очень большой вопрос. Так что как бы еще больше не испортить отношения.