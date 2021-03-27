Южная Корея осудила действия КНДР после подтверждения запуска ракет

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал нежелательными действия, которые создают преграды для диалога по обстановке на Корейском полуострове. Он сделал заявление после того, как КНДР подтвердила запуск двух баллистических ракет 25 марта и связала их с угрозой со стороны США и Южной Кореи.

«Мне известно, что люди глубоко обеспокоены испытаниями ракет со стороны Севера. Сейчас настало время Южной Корее, Северной Корее и США работать над продолжением диалога»,— передает агентство «Ренхап» слова президента Южной Кореи, сказанные во время выступления в честь Дня защиты Желтого моря. Он отметил, что «действия, которые создают трудности для атмосферы диалога, нежелательны».

Южная Корея отмечает День защиты Южного моря с 2015 года. Памятный день учрежден в ознаменование гибели военных Южной Кореи в ходе инцидентов у острова Ёнпхёндо и крушении корабля «Чхонан». В ходе столкновений и провокаций, приписываемых КНДР, погибли 55 южнокорейских военнослужащих.

С 21 марта КНДР провела два ракетных запуска, сообщения о последнем из них поступили в минувший четверг. После запуска Япония заявила КНДР протест. США заявили, что ракетные пуски свидетельствуют об угрозе ракетной программы КНДР для других стран. Позднее власти КНДР назвали пуск ракет актом, равносильным самообороне, а заявления США — провокацией.

О действиях КНДР — в материале “Ъ” «Джо Байден пропустил ракеты мимо ушей».