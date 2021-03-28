Кандидат от «Единой России» Григорьев побеждает на выборах мэра Якутска

Исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев («Единая Россия») получил 44,09% голосов на досрочных выборах мэра Якутска по итогам обработки 96,7% протоколов, следует из данных Якутской городской территориальной избирательной комиссии. Кандидат от «Справедливой России» Виталий Обедин набрал 39,87%.

Савва Михайлов от КПРФ набрал 11,39% голосов, остальные кандидаты получили около 1%. Явка избирателей составила 41,44%.

Досрочные выборы главы Якутска проводились с 26 по 28 марта. Напомним, 11 января экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева досрочно ушла в отставку из-за проблем со здоровьем. Она назвала господина Григорьева своим преемником.

Подробнее про обстановку в регионе перед выборами — в материале “Ъ” «Якутский день сурка».