Вещдоки уйдут с молотка

Минэкономики намерено унифицировать порядок реализации изъятого имущества — ужесточением контроля министерство занялось после критики Счетной палаты, заявившей о непрозрачности работы с конфискатом. Министерство предлагает распространить на вещественные доказательства действующие нормы реализации движимого имущества, а нереализованное на торгах — уничтожать без дополнительных экспертиз. Одновременно, выполняя поручение президента РФ Владимира Путина, ведомства сейчас работают над созданием единой информационной системы управления конфискатом.

Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления Белого дома, призванный устранить недостатки законодательства по реализации конфиската. Поправками предлагается распространить уже существующий порядок реализации изъятого движимого имущества на водный транспорт и на вещественные доказательства по уголовным и административным делам — их реализация законом не регулируется. Как рассказали “Ъ” в Росимуществе, сейчас вещдоки направляются для продажи или утилизации по прямому указанию уполномоченных органов, изъявших такое имущество. Реализация же морских судов, по сути, выпала из правового регулирования с принятием в марте 2019 года закона, исключающего такой конфискат из сферы действия закона о приватизации госимущества (ФЗ-178).

Практика реализации движимого имущества, которую предлагается взять за образец, применяется агентством на протяжении последних лет и показала свою состоятельность, отметили в Росимуществе.

Товары дороже 10 тыс. руб. продаются на электронном аукционе, остальные — на прямых торгах первому заявившему о желании их приобрести. При продаже вещдоков авторы предлагают использовать оба подхода, распространив метод прямой продажи на скоропортящееся имущество независимо от его цены.

В Росимуществе отмечают, что сейчас доля реализованных вещдоков в общем объеме изъятого имущества составляет порядка 32% (по данным 2018 года и первого полугодия 2019-го), из них 2% — скоропортящиеся товары, большую часть которых из-за отсутствия документов Росимущество вынуждено уничтожать. В новом проекте Минэкономики предлагает уничтожать имущество в течение десяти дней после поэтапного снижения цены (на 30%, 60% и 90%), но отказаться от дополнительных экспертиз.

Ранее ведомство уже распространило такой подход на весь конфискат дешевле 10 тыс. руб. (см. “Ъ” от 30 января). Впрочем, теперь Росимущество будет реализовывать не все товары, а только ликвидное имущество, а для остального приоритетом станет не уничтожение, а переработка — такой подход правительство одобрило 23 сентября.

Отметим, что к работе по совершенствованию правил реализации изъятого имущества Минэкономики приступило после критики Счетной палаты, указавшей, что «отсутствие достаточного нормативного правового регулирования» не позволяет Росимуществу эффективно распоряжаться изъятым (см. “Ъ” от 4 декабря 2018 года). Госаудиторы отмечали, что на реализацию направляется менее 1% изъятого имущества, а большая часть уничтожается, причем доходы от продаж незначительно превышают расходы на хранение изъятого (62 млн руб. против 64 млн руб. в первом полугодии 2018 года).

Критике Счетной палаты также подверглось отсутствие интеграции базы Росимущества с системами ФТС, ФСПП, Росрыболовства, прокуратуры и ФСБ, из-за чего агентство не обладает достоверной информацией об имуществе, которым распоряжается. Новый проект обязует Росимущество публиковать сведения о реализуемых вещдоках в системе размещения информации о торгах. Отметим, что сейчас в базу данных агентства, созданную еще в 2012 году, внесены сведения о 2,6 тыс. реализованных вещдоков на 81,4 млн руб.— при этом из-за некорректной работы базы выяснить, за какой период представлены данные и насколько они полны, невозможно. При этом в Росимуществе заявили “Ъ”, что только за 2018 год реализовали вещдоков на 73,9 млн руб., а за полгода 2019-го — на 21,1 млн руб.

В Минэкономики сообщили, что совместно с другими ведомствами работают над созданием единой информсистемы для управления арестованным, конфискованным и иным изъятым имуществом. Такое поручение дал Владимир Путин. «Система позволит прослеживать имущество с момента изъятия и на всех этапах распоряжения им»,— отмечают в ведомстве.

Диана Галиева