Красна казна платежами

Основными темами прошедшей вчера коллегии Федерального казначейства (ФК) стали прямые и косвенные эффекты разворачивания службой в последние годы системы казначейских платежей (СКП) — основного модернизационного проекта ведомства. Перевод под управление ФК всей бюджетной ликвидности сделал возможным оперативное перераспределение средств в зависимости от потребностей бюджета, ускорил расчеты, а также начал оказывать влияние и на сам бюджетный процесс. Так, по словам главы курирующего ФК Минфина Антона Силуанова, рост оперативности в управлении бюджетом уже делает возможным перенос подведения итогов его исполнения с осени на весну — это должно произойти в 2022 году.

Запуск системы казначейских платежей в 2021 году стал наиболее масштабным и значимым проектом Федерального казначейства в последние годы, признали вчера участники расширенной коллегии ведомства. На протяжении 2020 года ФК работало над созданием инфраструктуры для перевода на сторону ведомства всех расчетов участников бюджетного процесса и незаметного для них переноса более 45 тыс. лицевых счетов на единый казначейский счет в Банке России, что позволило ФК консолидировать всю бюджетную ликвидность. Первые итоги этой работы вчера подвел глава ведомства Роман Артюхин.

Так, теперь казначейству в режиме реального времени доступны данные о передвижении средств и остатке на едином казначейском счете — например, вчера утром он составлял 807 млрд руб., баланс казначейского счета при этом оценивается в 11,9 трлн руб., указал вчера глава ведомства Роман Артюхин. Консолидация в ФК всех бюджетных средств уже позволила ведомству разместить наибольший объем временно свободных средств за все время — 5 трлн руб. (депозиты, сделки репо), доходы от которых будут распределены между субъектами бюджетного процесса. По итогам года суммарный доход от размещения «объединенного пула» бюджетной ликвидности прогнозируется на уровне 7–10 млрд руб.

Для государства запуск СКП будет иметь как минимум два эффекта. Первый связан с экономической эффективностью использования бюджетных средств — как за счет управления ликвидностью, так и сокращения издержек на трансакции при переводах средств между участниками бюджетного процесса и ускорения расчетов в целом. Ожидается, что с 2022 года такие расчеты будут возможны круглосуточно вне зависимости от местонахождения субъектов за счет централизации расчетно-платежных функций в специализированных территориальных управлениях ФК.

Вместе с тем СКП как источник оперативных данных о госфинансах может повлиять на качество управленческих решений и сдвинуть формальные сроки начала бюджетного планирования. Так, глава Минфина Антон Силуанов вчера анонсировал перенос сроков рассмотрения в Госдуме отчета об исполнении федерального бюджета с осени на весну начиная с 2022 года. По его словам, отчет за предыдущий год к осени уже малоинформативен. «Отчет всегда является основой для принятия управленческих решений в новый финансовый год, поэтому мы с парламентом приняли решение о том, что такой отчет должен рассматриваться раньше»,— добавил Антон Силуанов. Отметим, что в перспективе это, вероятно, приведет к смещению бюджетного процесса в практически «бесшовный» режим, а основные этапы его подготовки и исполнения — в рутинную отчетность. Ранее, напомним, Минфин уже допустил возможности «скольжения» бюджетных средств в рамках бюджетной трехлетки, а также внутри года между ассигнованиями перспективных и отстающих проектов с участием бюджетных инвестиций (см. “Ъ” от 20 февраля).

В 2021 году казначейство продолжит донастройку СКП для обеспечения бесперебойности ее работы. Также предполагается развивать ее в сторону интеграции с платежными системами в соответствии с требованиями о развитии сервисной составляющей ФК. Речь идет о запуске сервиса быстрых платежей физлиц в пользу государства через систему быстрых платежей. ФК и Банк России ожидают, что первые операции пройдут уже в 2022 году с участием пилотных банков — сервис должен увеличить скорость зачисления и улучшить качество мониторинга средств.

В целом же приоритеты ведомства будут связаны с повышением бюджетной дисциплины и прозрачности госфинансов. Для этого ведомство продолжит работу по бухучету федеральных органов власти с учетом цифровизации сектора — за два года бухучет в ФК делегировали уже 48 ведомств, в 2021 году к ним присоединятся еще 50. Ожидается, что это также позволит оптимизировать численность сотрудников в ведомствах. Вторым направлением станет работа по цифровизации госзакупок, предполагающая перевод документооборота в электронный вид от планирования до приемки, а также расширение практики казначейского сопровождения контрактов (см. “Ъ” от 27 января) — проекты поправок к законодательству по инициативам сегодня были одобрены в Госдуме. Также от ФК ожидают автоматизации финансового контроля. Пока же Антон Силуанов попросил уделить особое внимание расходам на нацпроекты и мероприятия Единого плана восстановления экономики, а также дотациям субъектам РФ — поскольку это нецелевые трансферты, регионы часто не выполняют условия их выдачи.

Диана Галиева