Данным собирают приданое

АНО «Цифровая экономика» предложило правительству отказаться от требования к компаниям безвозмездно передавать госорганам обезличенные данные россиян. Введение новых правил в варианте, который сейчас обсуждается, грозит бизнесу расходами в десятки миллионов рублей, считают в АНО. Но в Минцифры уверяют, что требование не будет повальным и каждый отдельный случай рассмотрит правительство.

“Ъ” ознакомился с поправками к законопроекту, регулирующему оборот обезличенных данных в России, которые подготовила рабочая группа (РГ) «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика». Они были рассмотрены на совещании РГ 25 марта и направлены в Минцифры и аппарат правительства.

Рабочая группа предлагает исключить из документа норму, по которой бизнес должен безвозмездно предоставлять обезличенные данные россиян государству. Она появилась в последней редакции законопроекта, которую Минцифры направило в правительство 16 марта (см. “Ъ” от 18 марта).

В АНО также считают избыточным требование о получении отдельного согласия от пользователей на обезличивание. Правительство запросило позицию «Цифровой экономики», поскольку именно АНО инициировало законопроект, говорит один из собеседников “Ъ”. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко поправки еще не получили.

В исходной версии законопроект, внесенный в Госдуму в начале 2020 года, должен был упростить порядок сбора бизнесом согласий с граждан на обработку их персональных данных. В частности, предлагалось наделить граждан правом давать согласие на обработку сразу для нескольких целей и несколькими лицами.

В документе отражена совместная позиция ведомств о необходимости получения согласия граждан на обезличивание данных и их дальнейшую продажу, пояснили “Ъ” в Минцифры. Сейчас, например, есть проблема с рекламными звонками, говорят там, а по новому закону без согласия клиентов операторы не смогут продавать номера их телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь.

МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 поддержали предложения рабочей группы. «Требования Минцифры могут привести к приостановке множества проектов, связанных с обработкой данных»,— подчеркнули в «Вымпелкоме». После обезличивания невозможно определить принадлежность данных конкретному лицу, поэтому рисков, требующих получения отдельного согласия, не возникает, уверяют в компании.

Передача обезличенных данных граждан государству обойдется крупным игрокам в «десятки миллионов рублей», следует из замечаний рабочей группы. Эти средства потребуются на создание инфраструктуры для обезличивания и сбора согласий, уточняют эксперты РГ. Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова уточняет, что сейчас компании обезличивают данные выборочно, исходя из экономической целесообразности.

Обезличенные данные нужны государству для принятия решений, например, в части развития транспортной инфраструктуры, говорят в Минцифры. Но каждый случай предоставления такой информации, заверили там, будет индивидуально рассматриваться правительством.

Анастасия Гаврилюк