Москвичи в товарном виде

Власти Москвы потратят 132 млн руб. на создание витрины с обезличенными данными горожан, к которой смогут подключаться внешние пользователи. В мэрии заверяют, что данные будут получать исключительно ведомства. Но в рамках экспериментального правового режима, который начал действовать в столице с прошлого года, получать персональные данные граждан и результаты их анализа на законных основаниях могут и частные компании, напоминают эксперты.

Как узнал “Ъ”, подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы государственное казенное учреждение (ГКУ) «Информационный город» до 31 августа 2022 года модернизирует систему аналитики больших объемов данных о жителях столицы. ГКУ хочет создать интерактивную витрину с обезличенной информацией о москвичах и систему обмена этими данными с «внешними потребителями». Тендер на разработку системы стоимостью 132 млн руб. в феврале выиграло ООО «Программный продукт», следует из информации на портале госзакупок.

Речь идет о доработке «информационной системы управления данными в распределенной вычислительной среде», — ИС УДРВС. Сейчас она интегрирована с большинством информационных систем московской мэрии, включая Единую мобильную платформу города и Единую геоинформационную систему. Анализу подвергаются, например, основные события из жизни горожан, информация об их объектах недвижимости и транспорте, автомобилях, счета за коммунальные услуги и др.

Разработка ИС УДРВС началась в 2016 году, в 2018 году система использовалась для выявления серой аренды квартир: когда люди сдают свое жилье, но не платят налоги.

ДИТ хочет сделать удобную систему визуализации собранных данных. Например, подрядчику нужно будет обеспечить возможность построения внутри УДРВС интерактивных дашбордов (интерфейс между аналитической системой и конечным пользователем данных). Сама же информация о москвичах будет собрана в специальные витрины. Так, пользователь системы через интерфейс сможет, например, видеть данные об имуществе горожан, тратах на ЖКХ и другую статистику. В ДИТ “Ъ” заверили, что система анализирует только обезличенные данные и к ней смогут подключаться только органы исполнительной власти. В «Программном продукте» отказались от комментариев.

Мэрия ежегодно стремится собирать все больше данных о горожанах. В ноябре стало известно, что столичные власти потратят 185 млн руб. на создание новой системы хранения персональных данных жителей столицы (см. “Ъ” от 1 ноября 2020 года). В ней соберут не только информацию о документах граждан, но и данные об их фактическом доходе, месте проживания, родственниках, успеваемости школьников и даже питомцах.

Данные из информационных систем мэрии неоднократно утекали. В декабре прошлого года, например, в интернет утекли данные около 100 тыс. пациентов московских больниц, переболевших коронавирусом (см. “Ъ” от 10 декабря 2020 года). В мэрии Москвы заявили, что в утечке виноваты сотрудники, передавшие информацию третьим лицам. 9 января “Ъ” направил в ДИТ запрос с просьбой рассказать об итогах проверки по факту утечки, но до сих пор не получил ответ.

Внешними потребителями обновленной информационной системы могут стать не только органы власти, но и компании, оказывающие услуги горожанам, считают эксперты. У мэрии с недавних пор появилось право передавать персональные данные горожан без их согласия, возражает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. В июле прошлого года в столице на пять лет запустили экспериментальный правовой режим для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, напоминает он. «В соответствии с ним доступ к данным москвичей могут получить компании—участницы эксперимента»,— объясняет господин Журавлев. Правительство 16 марта уже представило первые семь проектов, которые будут участвовать в эксперименте. В их число вошли проект МТС по телемедицине и проект дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи, а также проект «Яндекса» по внедрению наземных беспилотников.

Никита Королев