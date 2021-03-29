Строителю МВД пересчитали доходы

Как стало известно “Ъ”, Мособлпрокуратура сочла сомнительными источники благосостояния семьи бывшего главного строителя МВД РФ, действующего заместителя главы подмосковного Красногорска по строительству Дмитрия Петрухина, сумевшего приобрести за последние 15 лет четыре квартиры, два машино-места и целый парк внедорожников общей стоимостью под 64 млн руб. По иску надзора уже две судебные инстанции согласились урезать жилищный фонд отставного полковника и передать государству две из его квартир. Однако борьба за недвижимость еще продолжается: строитель планирует отстоять нажитое во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Проблемы у Дмитрия Петрухина начались после выхода на гражданку. Он 20 лет отслужил на ответственных тыловых должностях в системе внутренних войск МВД РФ, затем три года руководил управлением организации капитального строительства департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД РФ, а в ноябре 2018 года, заняв уже должность заместителя главы администрации городского округа Красногорск по архитектуре и строительству, попал под проверку. Поданная чиновником декларация за последние три года службы заинтересовала созданную при губернаторе Мособласти комиссию главного управления региональной безопасности.

Анализируя семейную бухгалтерию строителя, проверяющие сделали интересный вывод: господин Петрухин и его жена Юлия практически не имели сбережений. Их совокупный доход от банковских вкладов в отчетный период составил всего 5 руб. 40 коп., при этом семья активно скупала недвижимость. Буквально за три дня до трудоустройства мужа в красногорскую администрацию Юлия Петрухина приобрела две однокомнатные квартиры в доме №1 по шоссе Энтузиастов стоимостью соответственно 14 млн 500 тыс. руб. и 16 млн 168 тыс. руб. Одну из них оформили в равных долях на саму госпожу Петрухину и старшую дочь супружеской пары Арину, другую — на их младшую дочь и сына. Таким образом, с учетом покупки в это же время автомобиля SsangYong Actyon Sports за 540 тыс. руб. траты семьи за три отчетных года составили 31 млн 208 тыс. руб.

При этом основным доходом господ Петрухиных за это время, согласно поданной декларации, стала выручка от продажи четырехкомнатной квартиры в Чертаново, полученной полковником Петрухиным от главкомата внутренних войск, приватизированной и проданной им за 15,5 млн руб. в том же 2017 году. Еще около 6 млн руб. глава семьи официально заработал за три года; доход его жены — тоже отставного офицера внутренних войск, бывшего финансиста ведомственного музея и войскового главкомата — за это время составил около полумиллиона рублей. Помимо заработков оба супруга получали выплаты за участие в боевых действиях и многодетность, однако даже с учетом этих надбавок их совокупный доход оказался меньше понесенных расходов на 8 млн 546 тыс. руб.

Нестыковка показалась существенной не только «безопасникам» областного губернатора, но и сотрудникам подмосковной прокуратуры. Надзорщики не только стали предметно изучать уже декларацию чиновника, но и взялись за проверку всего имущества, принадлежащего его близким и дальним родственникам.

Так, под подозрение попала теща Дмитрия Петрухина. 73-летняя Татьяна Корнеева, жительница города Донской Тульской области, работала врачом в районной санэпидемстанции, а в последние годы уже только подрабатывала в местной больнице, поскольку была вынуждена помогать многодетной семье Петрухиных. Ее официальный доход за последние 12 лет, как выяснили прокуроры, составил более чем скромную сумму, и тем не менее пенсионерка оказалась активным участником сделок с недвижимостью. 11 лет назад она приобрела за 5,9 млн руб. трехкомнатную квартиру площадью 90 кв. м в городе Котельники Люберецкого района Подмосковья, а затем оплатила еще и новую квартиру в Москве. Последнее приобретение особенно впечатлило надзорщиков — четырехкомнатная квартира в новостройке на Борисовской улице в районе Соколиная Гора площадью 175 кв. м вместе с двумя машино-местами в цокольном этаже того же дома обошлась пенсионерке в 17 млн 638 тыс. руб.

Наконец, проверяющие не могли обойти своим вниманием и автопарк семьи Петрухиных, состоящий исключительно из внедорожников. По данным надзора, помимо уже упомянутого SsangYong отставной полковник и его супруга сумели приобрести Land Rover Defender, Land Rover Discovery и BMW X6. Общая стоимость «автоколлекции», как следовало из отчетных документов, составила 9 млн 586 тыс. руб. с учетом того, что Range Rover в нее включать не стали как «не подтвержденную документально покупку».

Надзорщики обратились в Лефортовский райсуд Москвы с ходатайством о частичной «экспроприации» семейной недвижимости. Нестыковку в последней декларации Дмитрия Петрухина на 8,5 млн руб. прокуроры попросили компенсировать обращением в доход государства одной из «однушек» на шоссе Энтузиастов стоимостью 14,5 млн руб. По мнению надзора, забрать только часть этой квартиры, «эквивалентную размеру неподтвержденных доходов», было невозможно, поэтому изъятию подлежал «весь единый объект». Истец, действующий на процессе «в интересах Российской Федерации», отметил также, что, по его мнению, Дмитрий Петрухин принимал «активное финансовое участие» и в квартирных сделках своей тещи. В связи с этим было предложено национализировать и купленную пенсионеркой «трешку» на Борисовской вместе с двумя парковочными местами.

Нестыковку в своей последней декларации глава семьи объяснил забывчивостью. Отставной полковник заявил, что одна из квартир на шоссе Энтузиастов, по сути, была подарена на совершеннолетие его старшей дочери ее крестным отцом — другом семьи и крупным бизнесменом Александром Краснобаевым. По версии строителя, незадолго до приобретения «однушек» тот преподнес 17-летней Арине пакет с 15 млн руб., пояснив, что деньги предназначаются на покупку собственного жилья для крестницы. Выступил свидетелем в суде и сам господин Краснобаев, пояснивший, что он уже десять лет занимается грузоперевозками, владеет профильной фирмой ООО «Вертикаль» в Тульской области и вполне мог позволить себе такой подарок.

В свою очередь Татьяна Корнеева объяснила, что тоже покупала квартиру на Борисовской за чужие деньги. По ее словам, покупку «трешки» и машино-мест профинансировал ее брат Александр Батов, изготавливающий десятихорные ренессансные русские лютни. Совершая турне по Великобритании еще в 1997 году, тот, по словам сестры, женился и остался в этой стране, а ей поручил подыскать для него московскую квартиру на случай возвращения на родину. Поручение брата, по словам госпожи Корнеевой, она выполнила, а купленная «трешка» долгое время пустовала в ожидании хозяина, пока в 2017 году квартирой не начала пользоваться семья Петрухиных.

Лефортовский суд, впрочем, не поверил ответчикам. По результатам изучения запрошенных в дежурной части ГУМВД по Москве оперативных сводок было установлено, что еще летом 2013 года Дмитрий Петрухин указывал квартиру на Борисовской улице в качестве своего домашнего адреса при подаче заявления об угоне Range Rover стоимостью 4,2 млн руб. Этот автомобиль так и не нашли, а поскольку оформлен он был на другого человека, внедорожник пришлось исключить из списка имущества господ Петрухиных. Тем не менее благодаря сохранившимся в базе ГУ МВД сводкам удалось установить, что они проживают в спорной квартире «с момента ее передачи покупателю». Интересно, что даже после фактического заселения в «трешку» на Борисовской полковник внутренних войск Петрухин продолжал числиться по своему ведомству «бесквартирным». Это обстоятельство, как было установлено судом, позволило ему «создавать условия для получения от государства денежной компенсации за наем жилого помещения», а затем еще и получить от внутренних войск служебную квартиру в Чертаново.

Финансовое участие Александра Батова в покупке квартиры семье тоже не удалось доказать. Ответчикам пояснили, что сам факт изготовления и продажи мастером музыкальных инструментов лишь предполагает возможное получение им прибыли, но никак не гарантирует наличие у него 15 млн руб., которые тот, по утверждению сестры, дал ей на покупку квартиры. По схожей схеме была опровергнута судом и материальная помощь, якобы оказанная бизнесменом Краснобаевым своей крестнице. Анализ финансового положения «Вертикали» показал, что в 2014–2017 годах вся «валовая прибыль» ООО не составила даже половины стоимости подарка. Да и сделан он был слишком уж заблаговременно — в ноябре 2017-го, когда до совершеннолетия Арины Петрухиной оставалось еще два месяца. Суд в итоге пришел к выводу о том, что, давая показания, свидетель Краснобаев просто пытался выручить господ Петрухиных как «близкий знакомый семьи».

Судом был сделан вывод о том, что все спорное имущество было приобретено отставным полковником «за счет незаконно полученных им доходов». Чтобы избежать декларирования своих проблемных активов, Дмитрий Петрухин «отработал схему регистрации приобретенного им дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, сделав его фиктивными владельцами близких ему лиц», решил суд.

Иск Мособлпрокуратуры на обращение в доход государства двух квартир и двух машино-мест семьи Петрухиных был удовлетворен Лефортовским райсудом, а затем утвержден Мосгорсудом, в который пожаловались ответчики. Однако судебная тяжба продолжается. Близкий к семье Петрухиных источник пояснил, что они подали жалобы на решения районного и городского судов во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Защита утверждает, что спорные квартиры были приобретены на стадии строительства и их оплата производилась до вступления в силу закона «О контроле за соответствием расходов и доходов лиц, занимающих госдолжности» от 3 декабря 2012 года. Так, например, квартира и машино-места на Борисовской улице были оплачены Татьяной Корнеевой в 2009–2010 годах, готовые объекты она получила в 2013 году, и только четыре года спустя ей удалось оформить свое право собственности на них. При этом датой приобретения, как полагают ответчики, следует считать все же день расплаты, а не день вступления собственника в свои права.

Сергей Машкин