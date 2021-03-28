Россияне меняют профессии

Почти четверть россиян за время пандемии сменили профессию. Новые для себя специальности освоили 23% граждан. Исследование сервис Rabota.ru провел с марта прошлого по февраль этого года. “Ъ FM” обсудил это с участниками рынка. С подробностями — Андрей Загорский.

Много это или мало, когда 23% работников в течение года меняют специальность? Большинство специалистов по найму сходятся на том, что цифра очень велика. Раньше показатель, как утверждают эксперты, обычно не превышал 5-6%. А тут почти четверть!

Впрочем, и ситуация была, прямо скажем, необычная. В пандемию одни предприятия несли финансовые потери и разорялись, были вынуждены увольнять сотрудников. Другие, наоборот, в изменившихся обстоятельствах получали мощные стимулы для развития.

Но, так или иначе, требования на рынке труда за минувший год стали выше, конкуренция между соискателями вакансий — намного жестче. Так что работники зачастую просто вынуждены были получать дополнительное образование и овладевать новыми специальностями, отметила генеральный директор кадрового агентства «Про Персонал» Татьяна Долякова: «Сейчас тренд, что соискатели, кандидаты и в принципе сотрудники получают новое дополнительное образование и профессию. Сейчас это и тренды рынка.

Необходимо развивать свои дополнительные навыки и компетенции, так как количество вакансий на рынке сейчас меньше и очень высокая конкуренция на позициях.

На определенные позиции она составляет 100 человек на одно рабочее место. Соискатели вынуждены расширять свои обязанности и компетенции, чтобы подавать резюме на несколько профессий сразу, тем самым иметь выбор именно в новых каких-то вакансиях. Все-таки этот год показал очень активную диджитализацию рынков, и кандидаты вынуждены тоже получать какие-то дополнительные компетенции для того, чтобы быть именно в рынке».

Переток кадров зачастую шел по привычным направлениям. Так, больше всего россиян, поменявших профессию, оказалось в сфере промышленности — 19%. Из них 9% ушли в строительство, 7% нашли работу, связанную с транспортом, что, пожалуй, нельзя назвать неожиданным. Однако нередко случалось и так, что переходы происходили между отраслями, которые на первый взгляд напрямую между собой не связаны, рассказала Татьяна Долякова: «В принципе кандидаты всегда были готовы менять отрасль, но работодатели не были готовы брать кандидатов с другим опытом работы. Сейчас как раз работодатели увидели, что они могут взять, например, PR-менеджера из строительной отрасли и, допустим, кандидата из IT-отрасли, чтобы расширить компетенции и привнести какие-то дополнительные навыки в традиционную и бюрократичную строительную отрасль. Ребята из IT очень хорошо сейчас интегрируются в разные новые отрасли. И, главное, работодатель готов брать, потому что понимает синергетический эффект».

Эксперты отмечают, что при смене профессии многим, благодаря совершенно новой ситуации, сложившейся на рынке, удалось увеличить свои доходы. Однако, начиная с осени эта тенденция пошла на убыль, констатировал основатель финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков: «Много бизнесов умирало, страдало, были сокращения или закрытия. И люди вынуждены были менять работу.

А второй фактор состоит в том, что было много предложений тех бизнесов, которые росли, например, доставок и логистики, и люди могли уйти на более качественные, более хорошие условия труда.

В общем-то, эти факторы сошлись вместе, поэтому в 2020 году многие люди смогли этим воспользоваться. При этом мы видим, что именно после сентября частота смены работы резко пошла вниз, и люди стали снова держаться за свои рабочие места, потому что новых растущих предложений уже не возникает в таком количестве».

Ранее эксперты отметили, что у россиян по сравнению с летом прошлого года резко, более чем на 40%, выросли зарплатные ожидания. Сейчас соискатели в среднем желают получать 107 тыс. руб. в месяц.