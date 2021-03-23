Работодателям подготовили госбонус

Предпринимателей не впечатлили выплаты государства за трудоустройство безработных. Правительство 22 марта опубликовало постановление о субсидиях для компаний, которые наймут граждан, вставших на биржу труда до 1 января этого года. Бизнес может рассчитывать на три МРОТа, увеличенных на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Однако работодателей, опрошенных “Ъ FM”, такая мотивация трудоустраивать безработных не заинтересовала. Подробности — у Григория Колганова.

На выплаты за трудоустройство власти закладывают 12 млрд руб. и намерены обеспечить работой не менее 200 тыс. россиян. То есть в среднем за одного «клиента» центра занятости бизнес получит 60 тыс. У президента «Опоры России» Александра Калинина такая мера поддержки вызвала горячее одобрение — предприниматели и так собирались нанимать персонал, а тут такой бонус.

«По нашим замерам, деловая активность восстанавливается.

И меры, которые предложило правительство, заставят предпринимателей с интересом смотреть на вакансии, которые есть на бирже труда.

Бизнес и так думает о найме дополнительного персонала, но если это подкреплено материальными стимулами, это будет происходить быстрее», — отметил Александр Калинин.

В прошлом августе, между волнами пандемии, уровень безработицы в России достиг рекордных значений — 6,% экономически активного населения или 4,8 млн человек. К нынешнему марту показатель снизился до 2,1 млн безработных. По оценкам ВНИИ труда, 60% из тех, кто обратился за пособием, — люди без какого-либо профессионального образования.

Деньги, предлагаемые государством за трудоустройство, может быть и неплохие, но найти подходящего сотрудника на бирже не так-то просто, говорит директор завода «Элкат» Максим Третьяков, для себя стимула в субсидиях он не видит.

«Люди, которые работают у меня, — это достаточно специализированный обученный персонал, которого на бирже труда нет. На ней я найду массу бухгалтеров и юристов, но никак не сварщика пятого разряда. Если бы он был, я бы его и так нанял. То есть для меня субсидирование не будет означать никаких преимуществ», — сказал Максим Третьяков.

Субсидии власти собираются перечислять не сразу: первый транш поступит через месяц после найма, второй — через три, а последний — через полгода. Таким образом, видимо, государство намерено гарантировать хоть сколько-нибудь продолжительное трудоустройство.

Но президента сети химчисток-прачечных «Диана» Дмитрия Несветова этот пункт очень смущает: зачем держать работника, если он не справляется с обязанностями, и что будет с выплатами, если вчерашнего безработного все-таки уволят: «Немного неэффективная ситуация, когда работник, которого нанимает частная компания, привязывается к ней на длительный срок независимо от качества этого работника.

Если по каким-то причинам нанятый сотрудник не устраивает предпринимателя, и он хотел бы от него избавиться или кем-то заменить, то получается, что в этом случае он связан по рукам и ногам.

“А если вы его уволите на следующий день после того, как произойдет последняя выплата, и мы об этом узнаем, То будьте любезны нам все эти МРОТы обратно вернуть”, — говорит власть».

Вопрос деталей далеко не праздный — бизнес уже обжигался на льготных зарплатных кредитах: государство тогда обещало погасить обязательства, если компания сохранит 90% сотрудников, но предприниматели не поняли, с какой даты считается численность штата. В результате многие заемщики оказались должны приличные суммы по коммерческим ставкам.

Подобной путаницы опасаются собеседники “Ъ FM” и в случае с субсидиями на трудоустройство. А еще мера поддержки оставляет простор для злоупотреблений. Например, компании могут уволить низкоквалифицированный персонал и нанять на его место безработных, с доплатой, рассуждает юрист и ресторатор Алексей Петропольский: «В клининговых компаниях за месяц может поменяться 100-200 человек, и, конечно, перемножив это на 60 тыс. руб., сумма получается круглая. Еще сейчас очень модное аутстаффинговое направление, когда компания постоянно набирает кадры — всяких промоутеров, продавцов в крупные сети. Они тоже, скорее всего, смогут на этом заработать серьезные деньги, потому что там тысячи человек принимаются и увольняются каждый месяц».

Не похоже, что такими методами государству удастся решить проблему постпандемийной безработицы, говорят собеседники “Ъ FM”. Возможно, подспорьем здесь будет вторая мера правительства: власти намерены переобучить или дать дополнительное образование гражданам старше 50 лет и женщинам с маленькими детьми. В ближайшие три года на это направят почти 25 млрд руб.