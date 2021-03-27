Российские компании «тушат» выгорающих сотрудников Как работодатели справляются с эмоциональным кризисом у своих подчиненных после пандемии

Согласно исследованию HeadHunter и сервиса «Доктор рядом», половина работников в России эмоционально выгорели после возвращения в офис с удаленки. Каждый второй респондент сообщил, что выполняет задачи «на автомате», а некоторые чувствуют разочарование в профессии. Тему продолжит Юлия Жданова.

Повысить мотивацию и эффективность персонала руководители пытаются коуч-сессиями и совместными субботниками. Об этом топ-менеджеры рассказали “Ъ FM”.

Симптомы эмоционального выгорания у сотрудников очень похожи на депрессию, говорят психологи. Начинается все, как правило, с постоянного чувства усталости и эмоционального упадка. Дальше у человека ухудшается и физическое состояние и он может стать токсичным по отношению к коллегам. Из-за выгорания сотрудник иногда просто теряет мотивацию выкладываться на 100%.

Как выяснил сервис «Доктор рядом» и HeadHunter, эти симптомы испытывают минимум половина россиян после событий 2020 года. Лучше предотвращать выгорание в коллективе заранее, чтобы не потерять прибыль, отмечает психолог, генеральный директор «Центра развития научно-технических инноваций в области информационных, социально-ориентированных, управленческих технологий “Этол”» Елена Сахарова:

«Лечить выгорание сотрудников отпуском, или с помощью психолога — это на 200% нехорошо для работодателя.

Однако, если это какие-то производственные элементы, то они могут привести к катастрофическим последствиям травмирующего характера, к токсичности отношений, резкому снижению производительности труда, которая и до этого-то была для нашей страны далеко нерешенной проблемой».

Следуют советам психологов и многие бизнесмены в США. Например, генеральный директор банка CitiGroup Джейн Фрейзер. По данным Bloomberg, она запретила сотрудникам проводить рабочие видеозвонки по пятницам, призвала их брать отпуск и объявила 28 мая праздничным днем. Российские работодатели тоже столкнулись с эмоциональным выгоранием персонала и предпочитают искать собственный подход к решению проблемы.

Зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь отметила, что ее работников лучше всего мотивирует спорт и другая физическая нагрузка: «Сотрудницам, которые работают с клиентами в отделениях, очень тяжело находиться в масках и перчатках с утра до вечера. С этим ничего не поделаешь, но, тем не менее, мы стараемся поддерживать коллектив. Мы устраивали лыжные гонки. Есть и такие мелочи, как стол для настольного тенниса, где можно пойти и разрядиться.

Никаких коучей мы не нанимаем, стараемся обходиться классическими элементами. Скоро у нас будет субботник. Это очень объединяющее мероприятие, которое заканчивается легким фуршетом»

Председатель правления компании NDV Group Александр Хрусталев считает эмоциональное выгорание отчасти выдуманной проблемой. Поэтому он предпочитает мотивировать сотрудников либо финансово, либо новой работой. Но если и это не помогает, приходится увольнять: «Делаются рокировки, человек или назначается на другую должность, на другое направление, или покидает компанию. Тянуть чемодан без ручки смысла нет. Коучи и психологи у нас, конечно, есть, но они — не панацея.

Если сотруднику “повесят морковку” и скажут, что теперь у него зарплата не 100 тыс. руб., а 200 тыс. руб., он бросит все и будет работать в полуподвальном помещении.

Поэтому у нас материальная сторона стоит под номером один».

По данным исследователей, на средний или высокий уровень стресса в прошлом году чаще других жаловались, как не удивительно, не медики, а сотрудники креативной индустрии. Руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников отметил, что дешевле нанять психологов или коучей, чем потом лишаться высококвалифицированных кадров: «Мы съездили в подмосковный отель и провели там фасилитационную стратегическую сессию. У нас есть пул бизнес-тренеров, с которым мы работаем. Как правило, стоимость услуг бизнес-тренера начинается от 100 тыс. руб. за небольшую сессию.

Нам проще провести такое мероприятие раз в полгода, чем работать в течение нескольких месяцев с реабилитационным процессом сотрудника».

Рост числа запросов на устранение эмоционального выгорания отмечают и бизнес-консультанты. Правда, пока корпоративных клиентов у них мало. Виноваты в этом недобросовестные тренеры личностного роста, утверждает профессиональный коуч и фасилитатор Людмила Джерих: «Сам по себе запрос есть, это правда. Я провожу коучинговые сессии. Мне иногда говорят: “Я коуч”.

Когда я спрашиваю: “А как вы обучились?” В ответ слышу: “Я прошла бесплатно три часа онлайн-тренинга”.

Эти люди себя потом называют коучами, они делают предложения, к ним приходят, поэтому, к сожалению, у нас пока ситуация довольно сложная в этом плане».

Кстати, сами сотрудники компаний, согласно опросу BCG, считают самым важным фактором эффективной работы отнюдь не советы от бизнес-тренеров или совместные субботники, а хорошие отношения в коллективе и поддержку коллег.