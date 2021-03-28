Рейтинг правящего в Германии блока ХДС/ХСС упал до 25%

Рейтинг входящего в правящую коалицию Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) продолжает падать за полгода до выборов в Бундестаг. Сейчас рейтинг блока составляет 25%, показал опрос компании Kantar.

Опрос для Bild am Sonntag проводила компания Kantar с 18 по 24 марта. В исследовании приняли участие 1,4 тыс. респондентов. Результаты приводит Bild am Sonntag.

Показатель блока ХДС/ХСС стал ниже показателя прошлой недели на 2 процентных пункта (п. п.), а за семь недель блок потерял 11 п.п. «Зеленые» по сравнению с прошлой неделей улучшили свои позиции на 1 п.п., партия занимает второе место (23%).

На третьем месте — Социал-демократическая партия Германии (17%), на четвертом — «Альтернатива для Германии» (10%) и Свободная демократическая партия (10%), у «Левых» 9% голосов.

14 марта ХДС показала худшие результаты в истории выборов в парламенты федеральных земель Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Выборы в федеральный парламент в ФРГ пройдут 26 сентября.

Подробнее о региональных выборах — в материале “Ъ” «Под партией Ангелы Меркель земли горят».