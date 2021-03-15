ХДС уступил на выборах в двух федеральных землях Германии

Христианско-демократический союз (ХДС) — правящая партия Германии, лидером которой до января 2021 года была канцлер ФРГ Ангела Меркель — показывает худшие результаты в истории в выборах в парламенты федеральных земель Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, свидетельствуют данные экзит-полов Forschungsgruppe Wahlen, проведенные по заказу канала ZDF. По состоянию на 23:51 мск, на выборах в региональный парламент Баден-Вюртемберга ХДС набрал 24,1% голосов, а на выборах в Рейнланд-Пфальце — 27,5%.

Представители ХДС в Баден-Вюртемберге уступили «Зеленым», набравшим 32,7% голосов. В Рейнланд-Пфальце наибольшую долю голосов, по данным экзит-полов, набрала Социал-демократическая партия Германии (35,7%). «Говоря прямо, это не лучший вечер после голосования для ХДС. Нам бы хотелось других, лучших результатов»,— сказал журналистам генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак (цитата по Associated Press).

Перед выборами в местные парламенты немецкие СМИ сообщили, что депутаты от ХДС Николас Лёбель и от состоящем с ним в блоке Христианско-социального союза (ХСС) Георг Нюссляйн заработали при закупках медицинских масок. После скандала социологи отметили падение доверия к блоку ХДС/ХСС. Отметим, что 26 сентября в ФРГ пройдут выборы в федеральный парламент, а до них — выборы в местные парламенты еще четырех федеральных земель.

О будущем ХДС после скандалов — в материале “Ъ” «С партии Ангелы Меркель сорвали маску».