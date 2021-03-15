Под партией Ангелы Меркель земли горят

После 16 лет у власти партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель — Христианско-демократический союз (ХДС) — может вылететь из правительственной коалиции. Именно таким сценарием по итогам первого серьезного предвыборного теста этого года угрожают консерваторам их политические оппоненты и даже союзники. Уже осенью Германию ждут всеобщие парламентские выборы. Правда, уверенности в том, что и на них ХДС потерпит поражение, как это произошло в воскресенье в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, пока нет.

Итоги голосования в двух федеральных землях на юго-западе ФРГ — Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце — сюрпризом, в общем-то, не стали. Как и предсказывал “Ъ”, первый же предвыборный тест этого года ХДС — партия, которую много лет возглавляла сама Ангела Меркель,— провалил. В крупном промышленном и экономически развитом Баден-Вюртемберге:

у «Зеленых» — 32,6% голосов, у ХДС — 24,1%, у Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — 11%, у Свободной демократической партии (СвДП) — 10,5%, у «Альтернативы для Германии» (АдГ) — 9,7%.

В регионе поменьше, Рейнланд-Пфальце:

у СДПГ — 35,7%, у ХДС — 27,7%, у «Зеленых» — 9,3%.

Теперь, вероятно, именно «Зеленые» получат возможность сформировать региональное правительство по итогам выборов в ландтаге Баден-Вюртемберга, а это серьезная победа для них и неудача для ХДС, вылетающего из правящей коалиции региона. Однако на региональном уровне куда острее встал вопрос подготовки к осенним выборам в Бундестаг. Ведь голосование 15 млн избирателей — важный политический сигнал, даже если они голосовали за депутатов своих региональных парламентов.

В этих условиях многие федеральные политики поторопились отстраниться от теряющего популярность консервативного союза.

«Вчера был хороший старт для важного с точки зрения выборов 2021 года,— отметил в понедельник глава Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.— Но важно, как повлияли Меркель и ее правительство на эти результаты. С нашей точки зрения, это был вотум недоверия той кризисной политике, которую проводит правительство. Мы считаем полезным не ждать выборов в Бундестаг, но уже сейчас внести коррективы».

Активность лидера СвДП неудивительна: его партия стала одним из бенефициаров голосования, ведь в Рейнланд-Пфальце стартуют переговоры о формировании коалиции из «Зеленых», СДПГ и СвДП — по партийным цветам (зеленому, красному и желтому соответственно) такую коалицию традиционно называют в Германии «светофором». И лидер либералов не может не надеяться впервые в истории ФРГ реализовать тот же сценарий и на осенних выборах. Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц уже также подтвердил, что допускает возможность «светофора» на федеральном уровне.

«Одно ясно: формирование большинства возможно и без ХДС/ХСС»,— признал и один из ближайших соратников Ангелы Меркель, глава баварского Христианско-социального союза Маркус Зёдер.

В отличие от СвДП ХСС входит в действующую правящую коалицию, а баварского премьера Зёдера называют возможным преемником Ангелы Меркель и потенциальным кандидатом от консервативного блока. В общем-то, итоги голосования к западу от Баварии могут оказаться ему на руку: до сих пор в рядах консерваторов обсуждалось, выдвигать ли в канцлеры лидера ХДС Армина Лашета или главу ХСС Маркуса Зёдера. И поражение ХДС может подтолкнуть блок к тому, чтобы в канцлеры выдвинули именно последнего.

Между тем серьезное поражение на выборах потерпел не только правоцентристский ХДС, но и правопопулисты из «Альтернативы для Германии» — в обеих землях они значительно растеряли голоса, просев почти в полтора раза по сравнению с прошлыми региональными выборам в этих землях. В этих условиях консервативно настроенные жители двух регионов могут осенью сделать свой выбор не в пользу пикирующей в опросах АдГ, а в пользу ХДС, вернув консерваторам, таким образом, часть голосов.

На популярности ХДС, без сомнения, скажутся и окончательный выбор кандидата в канцлеры, и политика властей по борьбе с пандемией коронавируса. «Я ожидаю, что правительство ФРГ будет исполнять свою работу хорошо. Это относится ко всем министрам, касается ли это вакцинации, тестов, выплаты помощи»,— заявил действующий председатель ХДС Армин Лашет, давая понять, что борьба продолжается.

Галина Дудина