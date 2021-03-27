В России снова выявили менее 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России было зафиксировано 8885 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 3,4% меньше, чем накануне (9167). Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 4 510 744.
Регионы с наибольшим числом случаев заражения:
- Москва — 1551 (1 020 673 за все время),
- Санкт-Петербург — 749 (391 799),
- Московская область — 586 (229 916),
- Нижегородская область — 328 (106 315),
- Ростовская область — 244 (79 872).
За последние сутки умерло 387 человек с коронавирусом, что на 4,4% меньше, чем днем ранее (405). Всего за время пандемии умерло 97 404 больных COVID-19. Выздоровели 10 337 человек за сутки, всего — 4 130 498.
Регионы с наибольшим числом умерших:
- Москва — 54 (16 446 за все время),
- Санкт-Петербург — 32 (12 134),
- Ростовская область — 24 (3508),
- Московская область — 17 (5392),
- Алтайский край — 14 (1774).
Коронавирус в мире обнаружен более чем у 126 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия — на пятом месте по общему числу случаев заражения после США (30,1 млн), Бразилии (12,4 млн), Индии (11,9 млн) и Франции (4,52 млн). Всего от коронавируса умерли 2,7 млн человек, выздоровели — 71,4 млн.
В России зарегистрированы три вакцины против COVID-19: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Последняя, как ожидается, поступит в гражданский оборот 28 марта.
О том, чем третья российская вакцина отличается от двух других,— в материале “Ъ FM” «"КовиВак" готовится нанести удар».