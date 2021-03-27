CNN: американские военные готовят виртуальные учения по противодействию России и Китаю

Вооруженные силы США готовятся к проведению засекреченных военных учений, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. Их целью станет проработка сценариев того, как США должны реагировать на «агрессивные действия и неожиданные шаги Китая и России».

Виртуальная военная игра, запланированная на лето, является главным приоритетом для председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли. Он возглавит учения, сообщили неназванные представители Минобороны США.

У «врагов», которым посредством компьютеров будут противостоять американские военные, будут вымышленные имена. Сценарии, разработанные для учений, будут отражать «реальные жизненные ситуации». Это могут быть «крупные кибератаки, наступление России в Прибалтике, дальнейшая милитаризация Арктики Москвой, агрессия Китая в Южно-Китайском море и даже вторжение на Тайвань».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин намерен подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете угрозы от России.

В январе тогда кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин выступил перед комитетом Сената и рассказал о главных угрозах, которые представляют Россия и другие страны. По его словам, Россия и Китай останутся главными противниками США в стратегии нацобороны.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «“Россия, вероятно, будет оставаться реальной угрозой на годы вперед”».