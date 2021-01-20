Команда Байдена перечислила угрозы со стороны России

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин выступил перед комитетом Сената и рассказали о главных угрозах, которые представляет Россия и другие страны (.pdf). По его словам, Россия и Китай останутся главными противниками США в стратегии нацобороны.
Какие угрозы видит господин Остин от России и других стран:
- В космосе Россия — ключевой противник, Китай — «растущая угроза», КНДР и Иран представляют меньшую угрозу.
- Россия, «действуя ниже порога вооруженного конфликта, продолжает делать США своей мишенью с помощью ряда изощренных информационных и киберопераций».
- Россия «вбивала клинья между США и партнерами», чтобы ослабить авторитет и репутацию Вашингтона.
- Россия представляет «наибольший военный риск» для Европы.
- США должны противодействовать влиянию России, Китая и Кубы в Южной Америке.
- Россия наращивает военную мощь в Арктике и во всем мире, Вашингтон надеется на сотрудничество с Москвой в Арктике.
- Действия России в Черном и Восточном Средиземноморье, «вероятно, призваны поддерживать давление в рамках ее кампании по подрыву и дестабилизации на Украине и в Грузии».
- Китай и Россия «осуществляют постоянные злонамеренные киберкампании с целью размыть военное преимущество США».
Господин Остин считает, что военную агрессию России нужно сдерживать поддержанием боеспособных сил, «в том числе ядерных». «Однако российская угроза продолжает развиваться в направлении, сочетающем в себе как жесткую, так и мягкую силу за счет использования гибридной тактики»,— считает он. По мнению кандидата на пост главы Пентагона, для противодействия российскому влиянию в Европе нужно использовать комплексный подход.
О российско-американских отношениях — в материале “Ъ” «Отморозная война».