Команда Байдена перечислила угрозы со стороны России

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин выступил перед комитетом Сената и рассказали о главных угрозах, которые представляет Россия и другие страны (.pdf). По его словам, Россия и Китай останутся главными противниками США в стратегии нацобороны.

Какие угрозы видит господин Остин от России и других стран:

В космосе Россия — ключевой противник, Китай — «растущая угроза», КНДР и Иран представляют меньшую угрозу.

Россия, «действуя ниже порога вооруженного конфликта, продолжает делать США своей мишенью с помощью ряда изощренных информационных и киберопераций».

Россия «вбивала клинья между США и партнерами», чтобы ослабить авторитет и репутацию Вашингтона.

Россия представляет «наибольший военный риск» для Европы.

США должны противодействовать влиянию России, Китая и Кубы в Южной Америке.

Россия наращивает военную мощь в Арктике и во всем мире, Вашингтон надеется на сотрудничество с Москвой в Арктике.

Действия России в Черном и Восточном Средиземноморье, «вероятно, призваны поддерживать давление в рамках ее кампании по подрыву и дестабилизации на Украине и в Грузии».

Китай и Россия «осуществляют постоянные злонамеренные киберкампании с целью размыть военное преимущество США».

Господин Остин считает, что военную агрессию России нужно сдерживать поддержанием боеспособных сил, «в том числе ядерных». «Однако российская угроза продолжает развиваться в направлении, сочетающем в себе как жесткую, так и мягкую силу за счет использования гибридной тактики»,— считает он. По мнению кандидата на пост главы Пентагона, для противодействия российскому влиянию в Европе нужно использовать комплексный подход.

О российско-американских отношениях — в материале “Ъ” «Отморозная война».