Байден обвинил Россию в подрыве отношений Европы и США

Президент России Владимир Путин намерен подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы, заявил президент США Джо Байден. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете угрозы от России.

«Путин намерен ослабить европейский проект и альянс НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое сообщество, потому что Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с сильным и единым трансатлантическим союзом»,— сказал господин Байден во время Мюнхенской конференции по безопасности (трансляция велась на канале PBS на YouTube).

Мюнхенская конференция проходит ежегодно с 1962 года. До 1993 года она называлась Конференцией по военным вопросам. Делегация России принимала участие в конференции с 1990-х годов. C 2010 года Россию регулярно представляет глава МИДа Сергей Лавров.

По словам господина Байдена, Кремль «нападает на наши демократии» и прибегает к коррупции для подрыва доверия к власти. «Российские лидеры хотят, чтобы наши люди думали, что наша система более коррумпирована, чем их, или такая же (по уровню коррупции.— “Ъ”)»,— сказал он и добавил, что граждане России сами не верят этому.

Господин Байден поддержал развитие трансатлантических отношений, в том числе по линии НАТО. «США полностью привержены альянсу НАТО, и я приветствую желание Европы больше вкрадываться в военные возможности, которые позволяют нам обеспечивать объединенную оборону»,— сказал он. По его словам, партнерство США и Европы должны оставаться «краеугольным камнем всего, что мы намерены достичь в 21 веке».

Президент США обратил внимание на свое решение отменить вывод американских вооруженных сил из Германии и снять ограничения, установленные администрацией Дональда Трампа на численность американского контингента в США. «Я знаю, что последние несколько лет проверяли наши трансатлантические отношения на прочность. Но США намерены вновь вести диалог с Европой»,— сказал он.

Помимо России, Джо Байден отдельно отметил Китай как одного из политических конкурентов США и Европы. Он сказал, что уверен в способности стран противостоять «экономическим нарушениям и принуждениям» со стороны Китая. В частности, он призвал китайские компании раскрывать связи с госструктурами в соответствии со стандартами, которых придерживается американский и европейский бизнес.

О стратегической концепции развития НАТО — в материале “Ъ” «НАТО все видит в угрозовом цвете».