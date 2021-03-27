Китай ввел ответные санкции против США и Канады

МИД Китая сообщил о введении ответных санкций в отношении представителей США и Канады после того, как 22 марта власти этих стран присоединились к санкциям ЕС за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Накануне, 26 марта, по той же причине КНР ввела санкции против Великобритании.

Китайские власти принудительно отправляют мусульман из СУАР работать на производствах. Руководство страны объясняет это тем, что ислам — чужеродная религия, навязанная извне. Представители западных государств осуждают это.

«США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации, в ответ китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении главы Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, вице-председателя Тони Перкинса, члена канадского парламента Майкла Чонга»,— приводит «РИА Новости» выдержку из заявления министерства.

Китай также вводит санкций против подкомитета по международным правам человека Палаты представителей Канады.

ЕС 22 марта объявил о новых санкциях за нарушение прав человека в отношении ряда стран, в том числе Китая. В ответ КНР ввела санкции против десяти европейских парламентариев, ученых и политиков, а также четырех юрлиц ЕС за вмешательство во внутренние дела СУАР. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с санкциями со стороны Китая. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай отвергают геополитические игры и односторонние нелегитимные санкции, к которым все чаще прибегают страны Запада.

О китайских санкциях против Запада — в материале “Ъ” «Китай не оставил уйгурский вопрос без ответа».