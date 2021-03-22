Китай ввел ответные санкции против ЕС

Китай ввел санкции против 10 европейских парламентариев, ученых и политиков, а также четырех юрлиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Ранее сегодня ЕС объявил о новых санкциях за нарушение прав человека в отношении ряда стран, в том числе Китая.

Китай проводит репрессивную политику в отношении мусульман, проживающих в СУАР, в частности в отношении уйгуров. Власти страны принудительно отправляют их на переобучение и работу на производствах, объясняя это тем, что ислам — чужеродная религия, навязанная извне. Представители западных государств осуждают это. По данным СМИ и правозащитных организаций, подневольный труд уйгуров использовался при производстве одежды от Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein и других мировых компаний.

«22 марта ЕС ввел односторонние санкции против китайских лиц и организаций, ссылаясь на так называемые нарушения прав человека в Синьцзяне. Этот шаг, основанный лишь на лжи и дезинформации, игнорирует и искажает факты, в огромной степени вмешивается во внутренние дела Китая, явственно нарушает международное право и базовые нормы, управляющие международными отношениями, и серьезно подрывает отношения Китая и ЕС»,— говорится в заявлении китайского МИДа (перевод по «Интерфаксу»).

В январе британский МИД заявил, что Великобритания может ограничить бизнес с КНР из-за притеснения уйгуров. В начале февраля глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал не вмешиваться в дела Китая. Он заявил, что никто не вправе вмешиваться в ситуацию Гонконга, Синьцзяна и Тибета.

С критикой китайской политики, проводимой в Синьцзяне, неоднократно выступала Австралия. В сентябре 2020 года Австралийский институт стратегической политики (ASPI) опубликовал данные о 380 лагерях, построенных в СУАР для уйгуров и других мусульманских меньшинств с 2017 года. Среди действующих лагерей в Синьцзяне есть как обычные исправительные учреждения общего режима, так и укрепленные тюрьмы.

Помимо Китая ЕС ввел санкции в отношении Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) — за репрессии, Ливии — за внесудебные казни, Чечни — за притеснение лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), а также в отношении Южного Судана и Эритреи — также за произвольные казни.

О политике Китая в СУАР — в материале “Ъ” «Историю уйгуров переписали набело».