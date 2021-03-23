Боррель назвал неприемлемыми ответные санкции Китая

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с санкциями со стороны Китая. КНР ввела ограничения в ответ на санкции Евросоюза.

«Китай отомстил на эти санкции. Вместо того, чтобы менять свою политику и рассмотреть наше законное беспокойство, Китай снова закрыл глаза. Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы»,— сказал господин Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС.

Брюссель призывает Пекин к диалогу по вопросу прав человека. Господин Боррель утверждает, что не хочет, чтобы стороны пришли к конфронтации.

ЕС 22 марта объявил о новых санкциях за нарушение прав человека в отношении ряда стран, в том числе Китая. В ответ КНР ввел санкции против 10 европейских парламентариев, ученых и политиков, а также четырех юрлиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

О политике Китая в СУАР — в материале “Ъ” «Историю уйгуров переписали набело».