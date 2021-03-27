МВД Белоруссии сообщило о нескольких задержанных на улицах Минска

Милиция подтвердила информацию о задержаниях на улицах белорусской столицы. Сегодня, 27 марта, в Белоруссии проходят очередные акции протеста. По данным правозащитного центра «Весна», к 15:40 в Минске, Бресте и Солигорске задержано 15 человек. В их числе член Координационного совета белорусской оппозиции Наталия Дулина и журналисты издания «Наша нива»: главред Егор Мартинович, репортер Екатерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан.

«Несколько человек к настоящему времени задержаны из-за участия в незаконных акциях»,— сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Утром в центр Минска были стянуты бронированные автомобили и спецтехника, в том числе водометы.

Позавчера, 25 марта, по оценкам правозащитного центра «Весна», в связи с протестами задержали 245 человек. В этот день в Белоруссии отмечали так называемый День воли — неофициальный праздник, посвященный установлению независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году.

Массовые и точечные акции протеста проходят в Белоруссии с августа 2020 года. Участники акций считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в стране.

О протестных настроениях в Белоруссии — в материале “Ъ” «На весне как на весне».