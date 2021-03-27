Колонны спецтехники приехали в центр Минска перед акцией протеста

Жители Минска и автомобилисты на подъездах к столице Белоруссии заметили на дорогах бронированные автомобили и спецтехнику. Передвижение техники наблюдается в преддверии акции протеста, которую планируют оппоненты президента страны Александра Лукашенко.

Колонны спецтехники, по сообщению Tut.by и Onliner, проехали по улице Саперов, по Партизанскому проспекту, проспекту Победителей, в районе Уручья и площади Победы. В числе техники, замеченной на улицах,— системы заграждений «Рубеж», водометы и автозаки. Некоторые машины милиции на прицепах везли за собой колючую проволоку.

25 марта в Белоруссии неофициально отмечается День воли — годовщина провозглашения в 1918 году первого независимого белорусского государства. Оппозиционные Telegram-каналы не призывали к массовым публичным акциям в этот день, однако в Минске и других городах Белоруссии, по оценкам правозащитного центра «Весна», в связи с протестами было задержано 245 человек.

Массовые и точечные акции протеста проходят в Белоруссии с августа 2020 года. Участники акций считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в стране. Планирующаяся 27 марта акция будет первой масштабной акцией с Дня воли и с конца 2020 года. Оппозиционные СМИ призывают жителей Минска выдвигаться к площади Бангалор к 14:00.

Подробнее — в материале “Ъ” «На весне как на весне».