На весне как на весне

В Белоруссии в субботу впервые с конца 2020 года должна пройти полномасштабная уличная акция. Оппозиционеры рассчитывают, что им удастся вернуть протестам былые масштабы и все же добиться своей главной цели — отстранения от власти Александра Лукашенко, который, по данным ЦИКа, победил на прошлогодних президентских выборах. Власти, в свою очередь, тоже возвращаются к прошлогоднему режиму работы, когда в Минск были стянуты силовики со всей страны, а задержания и аресты выглядели обыденностью. Потенциал протеста в белорусской столице оценивал корреспондент “Ъ” Кирилл Кривошеев.

Быть мобильными, одеваться комфортно и удобно, а также «готовиться много передвигаться» — такие указания в пятницу вечером распространили оппозиционные белорусские Telegram-каналы, анонсируя протестную акцию 27 марта. При этом все карты на стол противники действующих властей сразу не выложили, пообещав «публиковать детали плана по мере приближения к моменту начала акции». «Чем сильнее становится протест в ответ на репрессии, тем ближе победа. Только так»,— говорилось в воззваниях к согражданам.

Главный союзник белорусских оппозиционеров — это погода.

Вот уже несколько дней в Минске ярко светит солнце, и днем хочется сменить пальто на что-то более легкое. Прогноз на 27 марта обещает 12 градусов тепла — впервые после зимы. Чтобы собрать на акции больше участников, оппозиция предложила своим сторонникам «начать протестную весну» в выходной, а не 25 марта, в так называемый День воли, когда в стране традиционно вспоминают провозглашение в 1918 году первого независимого белорусского государства.

Правда, помешать оппозиции повторить события августа и сентября 2020 года, когда тысячи людей выходили на акции протеста, могут активные задержания. Уже 25 марта — в день, на который никаких митингов и шествий даже не планировалось,— в Белоруссии задержали 245 человек, 176 из которых — в Минске (такие данные приводит незарегистрированный правозащитный центр «Весна»). Среди них был корреспондент “Ъ”, которого вместе с коллегой из «Известий» доставили в РУВД «Октябрьское», но достаточно быстро отпустили. Остальным задержанным повезло намного меньше. «Весна», например, сообщает о приговоре на 15 суток ареста за белые носки с красной полосой (бело-красно-белый флаг использует белорусская оппозиция) и на 12 — за проезд в машине с наклейкой в виде «Погони» — герба с белым всадником на красном фоне, который использовался в Великом княжестве Литовском, существовавшем на территории Белоруссии, и который переживает новую волну популярности после прошлогодних президентских выборов. Примечательно, что в отличие от флага тех же цветов это изображение включено в список историко-культурных ценностей страны и не запрещено.

«Наказания куда более жесткие, чем в прошлом году,— заявил “Ъ” заместитель председателя центра "Вясна" Валентин Стефанович.— Причина в новом административном кодексе, вступившем в силу 1 марта. За повторные задержания на акциях назначают штраф до 200 базовых величин (до 166 тыс. руб. в пересчете на российскую валюту.— “Ъ”), но все громче обсуждается идея введения за это еще и уголовной ответственности. Максимальный арест тоже увеличили с 25 до 30 суток. При этом из-за коронавируса суды проходят по Skype, что вообще не предусмотрено ни новым, ни старым кодексом. Это просто конвейер: пять минут суда с обрывами связи — и человеку уже назначены 20 суток ареста».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и раньше давал понять, что не собирается идти ни на какие уступки оппозиционерам, а 26 марта выступил с особенно жестким заявлением.

«Я говорил, что качать они нас будут по-разному,— сказал он на встрече с Дмитрием Мезенцевым, который оставил пост посла РФ в Минске и назначен госсекретарем Союзного государства.— Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию. Поэтому вы должны знать как бывший посол и нынешний государственный секретарь нашего объединения: мы спуску никому здесь не дадим».

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«Переходом красных линий» господин Лукашенко называет теракт, который, по словам МВД Белоруссии, был предотвращен 25 марта. Как утверждают силовики, 35-летний мужчина, «посещавший все марши», заложил два взрывных устройства: в мусорный контейнер рядом с детской площадкой в Минске и в огнетушитель в воинской части соседнего города — Борисова. На кадрах оперативной съемки видно, как он признается, что задание дестабилизировать обстановку получил от проекта ByPol, который занимается координацией протестов.

«Мы спокойно относились к оппозиции, когда они праздновали этот День воли (раньше.— “Ъ”),— добавил Александр Лукашенко.— Ну ходили они там по определенному маршруту. Но вы же знаете, что вчера был особый у них такой настрой, чтобы попытаться начать раскачивать или раскачать обстановку».

«Большинство белорусов не согласны с тем, что проигравший выборы диктатор продолжает удерживать власть,— заявила “Ъ”, в свою очередь, оппонент господина Лукашенко на президентских выборах-2020 Светлана Тихановская.— Люди ему не верят и не поддерживают его. Он должен уйти. Да, в условиях репрессий, избиений, изнасилований и выстрелов в мирных протестующих довольно трудно продолжать выходить. Но от того, что людей вытеснили с улиц страхом и террором, они не смирились».

О неприемлемости выбранной властями тактики продолжают говорить и на Западе. «Мы наблюдаем дальнейшее нарастание репрессий против белорусского народа, которые включают направленные кампании по преследованию правозащитников, журналистов и представителей гражданского общества в Белоруссии,— говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.— Евросоюз по-прежнему убежден, что национальный диалог с участием всех игроков остается крайне важным, чтобы разрешить ситуацию в Белоруссии. ЕС готов поддержать его и призывает белорусские власти использовать любую предложенную возможность, включая посредничество ОБСЕ». Впрочем, Минск еще ни разу не выражал готовность поучаствовать в подобном диалоге.

Помимо Евросоюза давление на Александра Лукашенко и его соратников оказывают и США. Накануне, например, на сайте американского посольства в Минске было опубликовано поздравление с Днем воли. «Недавние события показали, что белорусы продолжают стремиться к свободе и демократии. США ждут дня, когда народ Белоруссии будет определять свое собственное будущее»,— отмечалось там. В ответ МИД Белоруссии в пятницу в ироничной форме выступил с целым рядом предложений в адрес Вашингтона. Так, дипломаты заявили о готовности «внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель». «Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси»,— добавили в ведомстве, судя по всему, окончательно потеряв надежду на конструктивные отношения с западными странами.