«Ночь театров» разбудит рынок

Бесплатная акция, которая начнется в Москве вечером 27 марта, уже вызвала ажиотаж. Предварительная запись на многие события закрылась за несколько минут. В рамках «Ночи театров» состоятся около 170 бесплатных спектаклей, концертов и экскурсий. “Ъ FM” поговорил с театральными руководителями о том, что они ждут от предстоящей акции и как переживают пандемию. С подробностями Александр Мезенцев.



В 2020 году «Ночь театров» пришлась на самое начало самоизоляции: с 17 марта в Москве запретили массовые мероприятия, запланированные спектакли перенесли в онлайн или вовсе отменили. Артисты привыкали к большому количеству свободных кресел, а директора подсчитывали убытки. Затем заполняемость зрительного зала официально увеличилась с 25 до 50%, в феврале наступил сезон премьер. Театры заговорили о выросшем спросе на билеты, которые раскупали за несколько часов. Такой же интерес вызвала и акция «Ночь театров».

На творческую встречу с актерами премьерного спектакля «Мольер, avec amour» в «Табакерке» места закончились за считанные минуты, рассказал директор театра Руслан Кулухов: «На замечательную акцию «Ночь театров» за 12 минут записались 150 человек. К сожалению, это весь допустимый на сегодня лимит в 50% от заполняемости зала. Но главное, что зритель есть, и жизнь продолжается.

Экскурсию по закулисью проведет Театр им. Е. Б. Вахтангова. Гидом выступит его директора Кирилл Крок. Причем участникам акции обещают показать обычно недоступные для экскурсантов помещения.

По словам Крока, «Ночь театров» вполне может стать первым шагом на пути к возвращению в зрительный зал аудитории, которая перестала ходить на спектакли во время пандемии: «Такие экскурсии я провожу уже не первый раз, мне как директору тоже очень полезно ходить по вахтанговскому закулисью, смотреть, в каком оно состоянии.

Зрители очень соскучились по постановкам, по человеческому живому общению, поэтому билеты продаются на все разрешенные 50%. Запись на эту бесплатную акцию, как мы с вами видели, люди закрыли за 40 секунд. Это говорит о высокой степени доверия к театру.

Рынок не будет прежним мгновенно. Денег у людей стало меньше, многие потеряли работу и бизнес. Когда на весах хлеб или зрелище, я уверен, любой выбирает хлеб.

Поэтому я прогнозирую, что наш сегмент восстановится к концу 2021 года».

Театр имени А. С. Пушкина на время акции переедет в «Москва-Сити», чтобы сыграть спектакль «Оffис» на смотровой площадке «Панорама 360». Эксперимент могут зарегистрировать как мировой рекорд — пьесу, поставленную на самой большой высоте — 327 метров.

Послабления ограничений, правда, ждут больше чем рекордов. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев отметил, что разрешение заполнять зал на 75% позволит, как минимум, вернуть зарплаты сотрудников на прежний уровень: «Мы открыли регистрацию ровно на час. За один час записались 600 человек. Пришлось регистрацию закрыть, потому что принять мы сможем всего 60 человек. Тут простая математика, я не столько как творческий человек говорю.

Что такое открытие более 50% мест, о котором мы, безусловно, мечтаем? При 75%, которые нам обещают, уже придется отменить социальную дистанцию. Поэтому что, что 75%, что 100%.

Театр в какой-то степени наказан незаслуженно. Я сейчас езжу и в транспорте, и летаю в самолетах, и хожу в ресторан, везде уже есть эти послабления, везде полно народу.

Актеры мечтают вернуться в ситуацию, когда зал реагирует на-полную. Безусловно, ограничения ударили по заработкам артистов и театров. Мы как-то сводим концы с концами. В минус мы работали при 25% от полного зала. Сейчас мы ничего не зарабатываем. Доход уменьшился вполовину».

В музее Москвы актеры театров «Практика» и «Мастерская Брусникина» прочитают истории москвичей о том, как они переживали пандемию. Зрителей ждут мультимедийный концерт «Биомеханика» и перформанс, посвященный поэтам-авангардистам, рассказала художественный руководитель театра Марина Брусникина.

По ее словам, продажи билетов на постановки после «Ночи театров» будут расти: театр «Практика» очень активно участвует в этой программе.

Мы проводим пять мероприятий, причем какое-то нереальное количество людей записывается, там уже больше тысячи.

В том числе, на выставке «Самоизоляция», где мы читаем документальный тексты. Свои истории о том, как переживали пандемию, нам присылали москвичи.

Это новый опыт, это некие новые обстоятельства. В первое время, когда мы выходили на сцену при заполненном на 25% зале, было не привычно. Но это только сначала. Для этих людей надо существовать также в полную силу, ведь они герои. Они не боятся и приходят в публичные места. Но сейчас уже все равно проще. Какой-то психологический слом произошел, ну, по крайней мере, в Москве. Тут уже и переболевших много, много и тех, кто сделал прививку, и уже нет такого страха».

Полностью отказываться от онлайн-формата организаторы «Ночи театров» все же не стали. Так, мастерская Петра Фоменко устроит виртуальную экскурсию по пространству Новой сцены театра и открытую интернет-трансляцию поэтического вечера.