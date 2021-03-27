Кинотеатрам мало по пятьдесят

Киносети обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой увеличить лимит по рассадке зрителей, сохранив требование о соблюдении социальной дистанции. Текущие правила позволяют заполнять залы только на 50%. Из-за этого, настаивают киносети, им не удается покрывать текущие расходы и удовлетворять потребности москвичей в походе в кино. Но показатели сборов, которые в первом квартале оказались на 25–30% ниже «доковидных», говорят о слабом влиянии ограничений на бокс-офис, отмечают эксперты.

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК, объединяет более половины всех кинозалов по стране) попросила столичную мэрию снять ограничения о 50% заполняемости кинозалов, сохранив требование по соблюдению социальной дистанции «в одно кресло между гостями, которые не находятся в тесном ежедневном контакте». Соответствующее письмо АВК направила 5 марта мэру Москвы Сергею Собянину, председатель ассоциации Олег Березин подтвердил “Ъ” его отправку.

Столичные кинотеатры, театры и концертные залы были закрыты по указу мэра с 16 марта 2020 года вплоть до 31 июля. С 1 августа прошлого года они продолжили работу с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора о ношении средств индивидуальной защиты, но 13 ноября, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, мэрия ужесточила правила, ограничив заполняемость зала 25%. С 22 января квоту увеличили до 50%. Государство также выделило на финансовую поддержку отрасли 2,1 млрд руб., заявляла в феврале министр культуры Ольга Любимова. Более тысячи кинотеатров, по ее словам, поддержано.

26 марта оперштаб Москвы сообщил о 1,8 тыс. новых выявленных случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 759 человек, умерли 59. Всего на 26 марта с начала пандемии в Москве выявлено более 1 млн случаев заболевания, более 16 тыс. человек скончались.

В будни и утреннее время заполняемость залов может не доходить до 50%, но проблема в том, что отрасль теряет на пиковых сеансах в самые популярные часы, объяснил Олег Березин. В АВК настаивают: ограничение по рассадке не позволяет покрывать все текущие расходы кинотеатров и удовлетворить потребности в походе в кино всех желающих. «Размер арендных платежей вернулся к прежним значениям, кинотеатры несут обязательства перед работниками по сохранению зарплаты, отчислениям в фонды и уплате налогов»,— отмечается в письме. Особенно от введенных ограничений, по мнению АВК, страдают независимые одно- и малозальные кинотеатры.

По данным ЕАИС, топ-20 фильмов, идущих в прокате, с 1 января по 26 марта 2021 года собрали в кинотеатрах 11,5 млрд руб. против почти 15 млрд руб. в январе—марте 2020 года. За те же периоды кинотеатры посетило 42,17 млн зрителей в этом году и 57,47 млн в прошлом.

По словам директора по маркетингу объединенной киносети «Синема парка», «Формулы кино» и «Кино Окко» Сергея Кузнецова, за неполный первый квартал доходы сети и посещаемость снизились примерно на 25% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Выручка от продажи билетов за этот же период у сети «Каро» сократилась на 30%, сообщила ее президент Ольга Зинякова, указав, что сейчас практически отсутствуют доходы от рекламы и мероприятий.

Показатели сборов говорят о том, что ограничения в Москве оказывают слабое влияние на общую кассу фильмов, говорит главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. «Большинство релизов вырабатывает свой кассовый потенциал полностью, и нельзя сказать, что ограничение по заполняемости залов подрезает им крылья»,— добавляет он. По его мнению, от квоты в 50% страдают только блокбастеры в первые уикенды, поскольку в прайм-тайм кинотеатрам действительно не удается принять всех желающих. Впрочем, это нивелирует более длинный прокат, отмечает эксперт. На сборах, по словам господина Нечаева, в первую очередь негативно сказывается отсутствие интересного зрителям контента. «Нет голливудских картин в том количестве, в котором они были годом ранее»,— отмечает он.

Пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова напомнила “Ъ”, что ограничения для кинотеатров и других учреждений культуры действуют в соответствии с последними решениями правительства Москвы по ситуации с коронавирусом. Других решений, по ее словам, пока не принималось.

Дмитрий Шестоперов, Арина Барабанова