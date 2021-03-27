Хуснуллин анонсировал программу ипотеки для строительства частных домов

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сказал, что в 2021 году в России появится специальная ипотечная программа для строительства и реконструкции частных домов, ставка по которой будет выше обычной. Он объяснил необходимость такой программы тем, что сейчас банки неохотно выдают кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), потому что земля не представляет большого интереса в качестве залога.

«Мы с Центральным банком, с рядом крупнейших банков провели ряд встреч и договорились в этом году все-таки выпустить такой ипотечный продукт (специальную программу по ипотеке на ИЖС.— “Ъ”). Наверное, он будет подороже, чем обычный»,— сказал господин Хуснуллин журналистам (цитата по ТАСС).

«На сегодняшний день, к сожалению, такого большого ипотечного продукта нет, потому что и земля не отмежевана, стоимости не имеет, залоговый интерес не представляет. И банки этот продукт не кредитуют»,— пояснил он (цитата по «РИА Новости»). При этом, по словам зампреда правительства, развитие ИЖС на имеющихся земельных участках сегодня одна из самых больших точек роста.

Президент России Владимир Путин поручил разработать программу ипотеки на строительство частных домов осенью 2020 года. В конце февраля Минфин предложил давать льготную ипотеку на ИЖС. Речь идет об ипотечных кредитах на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке, пояснило ведомство.

О том, что ждет отечественный рынок в 2021 году,— в материале “Ъ FM” «Ценам на жилье предрекли рост».