Ценам на жилье предрекли рост

Минстрой прогнозирует дальнейшее увеличение стоимости жилья. Причина — подорожание стройматериалов, которое произошло в прошлом году, заявил глава министерства Ирек Файзуллин. По его словам, потенциал роста цен на недвижимость еще не исчерпан, и подорожание коснется, в частности, объектов, которые только начинают возводиться. Что ждет отечественный рынок недвижимости в 2021 году? Разбирался Александр Рассохин.
Насколько подорожает жилье в России, министр строительства Ирек Файзуллин не сообщил. Но главная причина, по его словам, — цены на строительные материалы. Например, на арматуру за год они выросли более чем в полтора раза, подчеркивает директор по развитию группы компаний «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян: «Основной драйвер расходов — это рабочая сила. Мы испытываем очень серьезный дефицит, в результате чего затраты возрастают.
Второй драйвер — это металлы: год к году арматура подорожала от 50% до 60%.
Не нужно забывать, что доллар укрепился — это тоже влияет. Соответственно, мы видим удорожание где-то до 20%».
Впрочем, все опрошенные “Ъ FM” специалисты сходятся во мнении, что в большей степени удорожание стройматериалов влияет на возведение промышленных объектов. Что касается квартир в новостройках, то здесь главным образом на рост цен, как в прошлом, так и в этом году, влияет программа льготной ипотеки, признает инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев: «В апреле 2020 года в среднем стоимость 1 кв. м в новостройке составляла 200 тыс. руб. За год цена увеличилась приблизительно на 18% и сейчас составляет 240 тыс. руб. Доля арматуры на самом деле не очень-то и высокая — это всего лишь 4 тыс. руб. В остальном подорожание связано с другими причинами — льготной ипотекой и большим спросом на рынке. Мой прогноз — по итогам года рост составит порядка 6-8%. Возможно, что он будет и выше — в районе 10%».
Влияет на динамику цен и введение эскроу-счетов. Из-за этого планы большинства девелоперов по строительству новых объектов переносятся. Все это сокращает предложение и толкает цены на недвижимость вверх. В среднем один квадратный метр жилья в крупнейших городах России, по данным ЦИАН на март, стоит 92 тыс. руб. — это практически на 20% дороже, чем год назад. А за прошедший месяц только в Санкт-Петербурге цены выросли на 8%. Динамика продолжится, но, вероятно, только до июля, когда, как ожидается, программа льготной ипотеки завершится, соглашается глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Во втором полугодии цены на жилье начнут постепенно снижаться, прогнозирует эксперт:
«В целом все факторы повышения цены — это и субсидирование спроса, и переход на эскроу-счета — сейчас уже абсолютно в полном объеме учтены в цене. Начался цикл повышения базовой ставки, ипотека будет дорожать. Скорее всего, мы столкнемся с существенным снижением продаж жилья. Я думаю, что цены за апрель-июнь могут вырасти в пределах еще 5-7%, но дальше все будет зависеть от того, какие будут реализованы формы поддержки, стабилизируются ли цены в третьем квартале. Начиная с четвертого, мы увидим некую коррекцию».
К трети московских районов строящееся жилье обогнало по ценам готовое
Впрочем, шансы на то, что программу льготной ипотеки продлят, все же есть. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что проект можно продолжать и во втором полугодии, но только в определенных регионах и лишь в том случае, если льготная ипотека не будет разгонять цены на недвижимость.