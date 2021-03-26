В России число случаев заражения коронавирусом достигло 4,5 млн

За последние сутки в России было зафиксировано 9167 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 0,59% меньше, чем накануне (9221). Общее число заразившихся достигло 4 501 859.

Регионы с наибольшим числом случаев заражения:

Москва — 1813 (1 019 122 за все время); Санкт-Петербург — 782 (391 050); Московская область — 559 (229 330); Нижегородская область — 326 (105 987); Ростовская область — 242 (79 628).

За последние сутки умерло 405 человек с коронавирусом, что на 3,05% больше, чем накануне (393). Всего за время пандемии в России умерли 97 017 больных. Выздоровели 10 880 человек за сутки, всего — 4 120 161.

Регионы с наибольшим числом умерших:

Москва — 55 (16 392 за все время); Санкт-Петербург — 36 (12 102); Ростовская область — 20 (3484); Воронежская область — 19 (2359); Московская область — 18 (5375).

Во всем мире с начала пандемии было выявлено 125,5 млн случаев заболевания коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Умерли за все время 2,75 млн человек с диагностированным COVID-19. Россия стала пятой страной в мире по масштабу эпидемии. Первое место занимают США (30 млн), следом идут Бразилия (12,3 млн) и Индия (11,8 млн), четвертое место заняла Франция (почти 4,5 млн).

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать темпы прививочной кампании. На сегодняшний день доля начавших вакцинацию россиян составляет около 4,5%. В США вакцинировано уже более 73,6 млн человек, что составляет более 22% населения. Сам Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. Он сделал это непублично. Какая именно из российских вакцин использовалась, не уточнялось.

В России зарегистрированы три вакцины против COVID-19: «Спутник V» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Последняя, как ожидается, поступит в гражданский оборот 28 марта.

Чем третья российская вакцина отличается от двух других — в материале “Ъ FM” «"КовиВак" готовится нанести удар».