Джо Байден пропустил ракеты мимо ушей

В преддверии обнародования новой стратегии США в отношении КНДР Пхеньян провел первые ракетные испытания после прихода к власти администрации Джо Байдена. Пуск двух крылатых ракет в акваторию Желтого моря был осуществлен накануне визита в Вашингтон помощников по национальной безопасности из Южной Кореи и Японии, в ходе которого США и их союзники должны будут согласовать последние детали нового плана урегулирования на Корейском полуострове. Ведя активное обсуждение с Сеулом и Токио, администрация Байдена не спешит наладить диалог с Пхеньяном, стремясь не повторить ошибки президента Дональда Трампа, любившего повторять о «личной химии» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Новость о том, что в минувшие выходные Северная Корея испытала крылатые ракеты, президент США Джо Байден прокомментировал в ходе своего рабочего визита в штат Огайо. Реакция главы Белого дома на первые северокорейские испытания в период правления его администрации была спокойной. Запущенные с западного побережья КНДР две крылатые ракеты оперативно-тактического назначения, которые упали в Желтом море, не произвели на Джо Байдена особого впечатления.

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он действия Пхеньяна «провокацией», президент США ответил: «Нет, согласно Пентагону, это дело обычное. В том, что они сделали, нет ничего нового».

В том же ключе высказался в разговоре с журналистами неназванный высокопоставленный представитель Белого дома, назвавший северокорейские запуски «нормальной военной активностью», поскольку в отличие от баллистических ракет испытания крылатых ракет малой дальности не идут вразрез с решениями Совбеза ООН по КНДР. «Мы публично не отвечаем на все виды испытаний. Это система, которая не подпадает под действие резолюций Совета Безопасности ООН»,— пояснил он.

Весьма сдержанно на северокорейские испытания отреагировали и соседи Пхеньяна. Воздержавшись от жесткой риторики, в Сеуле и Токио только подтвердили, что Пхеньян произвел запуск двух крылатых ракет малого радиуса действия, и сообщили о том, что следят за ситуацией.

В отличие от предыдущих испытаний, сопровождавшихся громкими заявлениями Пхеньяна о новых успехах в развитии оборонного потенциала КНДР, на этот раз молчала и северокорейская пропаганда. Как отмечает газета The Washington Post, «это привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи», поскольку обычно Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям.

Однако отсутствие большого резонанса на пуски северокорейских ракет выглядит затишьем перед бурей. По словам главы Северного командования США генерала Глена Ванхёрка, Пентагон обеспокоен успехами Пхеньяна в создании баллистических ракет и ядерного оружия после выхода из моратория на ядерные и ракетные испытания.

Отказ от моратория, считает генерал Ванхёрк, может указывать на намерение КНДР «начать в ближайшем будущем испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет усовершенствованной конструкции».

В свою очередь, выдвинутый на должность нового главы Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Аквилино в опубликованных во вторник ответах на вопросы членов сенатского комитета по делам вооруженных сил сообщил, что не считает санкции достаточным средством для того, чтобы добиться денуклеаризации Северной Кореи. По его мнению, говорить с Пхеньяном можно только с позиции силы, «путем укрепления военного потенциала США во всем регионе». «Несмотря на усилия по снижению напряженности на Корейском полуострове, существуют как огромные стратегические, так и военные риски, а также колоссальные издержки, связанные с потенциальным конфликтом. Ким Чен Ын продолжает наращивать свой неядерный и стратегический потенциал»,— констатировал Джон Аквилино.

В этой ситуации администрация президента Байдена завершает пересмотр предыдущей стратегии отношений с Северной Кореей, которой придерживалась администрация Дональда Трампа, чтобы уже в ближайшее время предложить свой сценарий урегулирования на Корейском полуострове и не повторить ошибок своих предшественников в Белом доме. Как ожидается, документ будет опубликован в течение трех недель.

Тема северокорейской угрозы была одной из приоритетных в ходе недавней поездки в Сеул и Токио госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, которые провели со своими южнокорейскими и японскими коллегами консультации в формате «два плюс два». А уже на следующей неделе в Вашингтоне ждут советников по национальной безопасности Южной Кореи и Японии, чтобы согласовать с ними последние детали нового плана урегулирования на Корейском полуострове.

Как заявил во вторник представитель администрации Байдена, разработка новой стратегии по КНДР «находится на завершающей стадии», при этом дипломатия США на Корейском полуострове должна осуществляться «в тесной координации с Южной Кореей, и Японией, и Китаем».

«Мы не хотим ситуации, когда создается впечатление, что мы не открыты для переговоров»,— отметил представитель администрации Байдена.

Между тем в отличие от Дональда Трампа президент Байден не спешит общаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который, судя по всему, и попытался напомнить о себе Вашингтону запусками крылатых ракет. При этом американские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что на уровне дипломатов США уже более месяца пытаются установить контакты с северокорейскими официальными лицами, однако те якобы игнорируют их запросы.

В связи со сменой администрации в Белом доме Пхеньян оказался в крайне непростой ситуации. Детали новой американской стратегии пока не разглашаются. При этом остается неясным, намерена ли новая администрация Байдена продолжать работу с Пхеньяном на основе рамочной договоренности о мире на Корейском полуострове, одобренной в июне 2018 года на саммите Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

В подписанном три года назад документе Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности, в то время как Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако в последних заявлениях высшего политического и военного руководства США говорится лишь о санкциях и диалоге с позиции силы, при этом даже намеки на готовность вернуться к рассмотрению ключевого для Пхеньяна вопроса о гарантиях безопасности отсутствуют.

В ответ первый замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи предупредила на днях, что «если США не откажутся от враждебной политики, то никакие корейско-американские переговоры состояться не смогут».

Между тем через два дня после новых северокорейских ракетных испытаний с двухдневным визитом в Сеул прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, который в среду провел первую личную встречу с новым главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном. Хотя главным событием дня визита Сергея Лаврова стало открытие года взаимных обменов между двумя странами, бывший начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи поспешил напомнить о взрывоопасной ситуации в регионе, заверив, что «Южная Корея будет прилагать все усилия для достижения мира на полуострове». «Сеул надеется на содействие Москвы в этом процессе»,— многозначительно заметил Чон Ый Ён.

В свою очередь, Сергей Лавров не стал комментировать это заявление, сохранив интригу до своих полноценных переговоров с южнокорейским коллегой, намеченных на четверг.

Сергей Строкань; Елена Черненко, Сеул