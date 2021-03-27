В России туристический кэшбэк для школьников и молодежи может появиться к лету

Запуск программы туристического кэшбэка для школьников и молодежи запланирован на лето 2021 года, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Ранее расширить для этой категории россиян программу на летние месяца предложил президент Владимир Путин.

«Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодежного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путевок для поездок по России. Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджета, начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году»,— цитирует пресс-служба вице-премьера слова господина Чернышенко (цитата по ТАСС).

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году как одна из мер поддержки туристической отрасли в пандемию коронавируса COVID-19. Во время первых двух этапов были приобретены туры на 6,5 млрд руб., а общая сумма кэшбэка составила 1,2 млрд руб. Третий этап стартовал в марте — приобрести тур нужно с 18 марта по 15 июня, а поездку совершить до 30 июня.

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