Отдых дома Российским туристам больше нравятся Якутия и Удмуртия, а ездят все равно на Черное море

Во время пандемии внутренний туризм в России не только пережил кризис, но и получил новые возможности для развития. В контексте ожидаемого развития отрасли в КБ «Стрелка» разработали индекс туристической привлекательности регионов, основанный на впечатлениях людей от поездок по России. С помощью искусственного интеллекта (ИИ) и методов цифровой антропологии исследователи проанализировали более 6 млн отзывов о посещении 82 регионов. Директор проектов КБ «Стрелка» Екатерина Малеева рассказала “Ъ”, какие результаты получили исследователи.

К лету этого года правительство планирует утвердить новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», который будет направлен на создание качественных туристических продуктов, повышение информированности потребителей и оптимизацию управления в сфере туризма. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко озвучил конкретные целевые показатели, которые будут указаны в документе: к 2030 году количество поездок россиян по стране, число рабочих мест в отрасли и вклад туризма в экономику должны увеличиться вдвое.

В контексте ожидаемого развития внутреннего туризма в КБ «Стрелка» разработали Индекс туристической привлекательности регионов, основанный на впечатлениях людей от поездок по России. С помощью искусственного интеллекта и методов цифровой антропологии исследователи проанализировали более 6 млн отзывов о посещении 82 субъектов РФ (исключая города федерального значения) и проследили связь между количеством и качеством отзывов, объемом турпотока и качеством туристической инфраструктуры.

Россия в комментариях

Сегодня многие россияне планируют поездки и выбирают направления для отдыха, опираясь на информацию в интернете. В соцсетях и на форумах они оставляют отзывы о своих путешествиях.

Чтобы рассчитать индекс территорий, в КБ «Стрелка» проанализировали соцсети, блоги, форумы и сайты—агрегаторы отзывов. В качестве главного показателя выбрали упоминаемость региона как туристического направления, то есть количество пользовательских текстов, посвященных тому или иному региону России и связанных с туризмом. С помощью технологий ИИ в массиве комментариев выделили позитивные и негативные отзывы. Это позволило понять, насколько яркие образы сформировались у регионов, насколько они привлекательны для туристов и насколько ожидания от отдыха в этих регионах соответствуют реальным условиям.

Характерно, что большое количество отзывов, среди которых преобладают положительные, россияне оставляют только о четырех регионах: Якутии, Хакасии, Удмуртии и Чечне.

Во всех из них сравнительно низкий турпоток. Эти регионы не воспринимаются путешественниками как важные туристические направления, но поездка сюда может приятно удивить туристов.

К лидерам по количеству отрицательных отзывов, наоборот, относятся самые популярные туристические направления, например Краснодарский край и Крым.

Благодаря достопримечательностям и природным особенностям они привлекают внимание туристов. Однако поездка в эти регионы может и разочаровать: россияне часто обращают внимание на низкое качество туристической инфраструктуры и оставляют довольно много отрицательных постов на эту тему.

Равнодушнее всего туристы относятся к регионам европейской части России — и это несмотря на то, что здесь расположено больше всего объектов культурного наследия.

В частности, Вологодская, Ивановская, Костромская, Новгородская и Псковская области, Владимирская и Нижегородская области собирают относительно мало отзывов, многие из которых окрашены негативно. Это заставляет задуматься о необходимости переосмыслить традиционные подходы к развитию туризма и новых нестандартных видах отдыха в привычной среде.

Индивидуальные профили регионов

В рамках работы над индексом в КБ «Стрелка» также подготовили индивидуальные профили всех регионов России. В индивидуальном профиле учитываются шесть факторов, которые могут привлечь туристов:

материальное наследие,

нематериальное наследие,

природа,

событийная программа,

технологии и производство,

туристическая инфраструктура.

Больше всего текстов о материальном наследии пользователи социальных медиа посвятили Крыму. Самыми популярными объектами стали Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо. Однако количество негативных отзывов превышает количество позитивных. Совместить пляжный отдых с культурным досугом оказалось довольно сложно, поэтому стратегию развития туризма в регионе рекомендуется выстроить вокруг создания альтернативных и неожиданных видов отдыха.

Много отзывов туристы оставили и о материальном наследии Пермского края, где не так много архитектурных достопримечательностей, но Пермская государственная художественная галерея и Музей современного искусства пользуются большой популярностью.

Лидером по количеству отзывов о нематериальном наследии — местном искусстве, традициях и истории — стал Татарстан. На основную часть путешественников впечатление производят местная национальная музыка и кухня. А в Республике Марий Эл, которая также попала в десятку лидеров по привлекательности нематериального наследия, популярность обеспечила марийская культура.

Самым популярными природными объектами стали:

Камчатка с вулканами, Тихим океаном и камчатским медведем,

Пермский край с Кунгурской ледяной пещерой и Уральским хребтом,

Республика Саха с ледяным пляжем Буулус.

Суровая северная природа у российских туристов вызывает не меньше позитива, чем теплые края.

К регионам, которые лучше других справились с развитием качественной туристической инфраструктуры — гостиниц, сервисов, экскурсий, транспорта, относятся Удмуртская Республика и Костромская область. Общее число отзывов об инфраструктуре этих регионов сопоставимо с числом текстов об инфраструктуре абсолютных лидеров рейтинга — Крыма и Краснодарского края, но доля негатива намного ниже, а позитива — выше.

В число лидеров по созданию привлекательной событийной программы вошли такие регионы, как Московская область с фестивалем киберспорта, Самарская область, которая проводит День Волги и Троицкий фестиваль, и Ставропольский край, организующий фестиваль уличного искусства.

Такие регионы, как Краснодарский край, лучше всех раскрыли туристический потенциал технологий и производства. В Краснодаре добиться этого удалось за счет Черноморского флота, всем известных фруктов и винодельческих хозяйств, а, например, Костромской области популярность принесло кузнечное дело. Якутия, в свою очередь, привлекает путешественников добычей алмазов.

Кому нужен индекс?

Индекс поможет региональным властям понять, как можно максимально эффективно распределить инвестиции в развитие местного туристического продукта. Опираясь на данные о впечатлениях путешественников, региональные администрации смогут определить сферы, развитие которых будет наиболее заметно для туристов и поможет существенно повысить привлекательность региона.

При разработке туристических программ и стратегий индекс позволит выбрать наиболее перспективные направления для диверсификации туристического продукта и привлечения дополнительной аудитории. В частности, драйверами развития региональных туристических продуктов могут стать факторы, которым сегодня посвящено не очень много позитивных отзывов. Наиболее проблемным факторам стоит уделить больше внимания, выявить главные проблемы и болевые точки.

Для продвижения туристического продукта на рынке внутреннего туризма регионы могут создавать собственные туристические бренды, которые будут учитывать и портреты регионов-конкурентов, позволяя выделиться на их фоне. Брендинг поможет даже малозаметным регионам европейской части России привлечь более широкую аудиторию и повысить турпоток не только в основных точках притяжения, но и возле других, пока не столь популярных достопримечательностей.

Индекс также будет полезен представителям малого и среднего бизнеса. Туроператоры смогут найти на сайте предпосылки для развития новых перспективных экскурсионных маршрутов, сформировать новые предложения для туристов. Предприниматели, отталкиваясь от показателей индекса, смогут открывать новые магазины, гостиницы, рестораны именно там, где особенно высок запрос на соответствующие услуги.