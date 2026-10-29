Митинг в Мадриде после ж/д аварии завершился столкновениями с полицией

Два пассажирских поезда на маршруте Мадрид — Севилья столкнулись утром 28 октября у населенного пункта Урда в провинции Толедо, в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча. В составах ехали более 540 пассажиров, два вагона одного из поездов сошли с рельсов. По последним данным, погибли 68 человек. Министр транспорта Оскар Пуэнте назвал причиной аварии сбой в работе компьютеров, из-за которого отключилась система безопасности.