Ставки меняют курс

Долговой рынок, безусловно, находится в зависимости от движения ключевой ставки. Однако долговые бумаги разной длины реагируют на действия регулятора по-разному. Поэтому в нынешних условиях повышения ключевой ставки ЦБ управляющие ведут ребалансировку портфелей, отдавая предпочтение среднесрочным и долгосрочным бумагам. При этом в случае дальнейшего роста ставки облигационные фонды по итогам года обгонят по доходности вклады.

Мартовский переворот

Денежно-кредитная политика Банка России, которая на протяжении почти года была непривычно мягкой, в марте резко ужесточилась. По итогам заседания совета директоров, состоявшегося 19 марта, было принято решение поднять ставку на 0,25 п. п., до 4,5%. К тому же комментарии главы регулятора Эльвиры Набиуллиной были непривычно жесткими, она не только отметила, что обсуждалась возможность повышения ставки сразу на 0,5 п. п., но и не исключила повышения ставки в будущем.

В таких условиях аналитики начали пересматривать свои прогнозы относительно будущей ключевой ставки.

Почти все экономисты сошлись во мнении, что на ближайшем заседании, в апреле, регулятор поднимет ставку еще на 0,25 п. п., до 4,75%.

Аналитики SberCIB Investment Research не исключают, что регулятор еще раз повысит ставку на 0,25 п. п., и в июне она достигнет нейтрального уровня 5,0%. В Альфа-банке ожидают достижения уровня 5% к концу третьего квартала. «В зависимости от глобального контекста регулятор может повысить ее до 5,25% к концу этого года (если ФРС объявит о более раннем в сравнении с ожиданиями ужесточении монетарной политики) или сохранить ее на уровне 4,75–5% в конце года»,— отмечается в обзоре банка. Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает: ключевая ставка к концу 2021 года может составить 5–5,25%.

Эшелонированная оборона

Безусловно, рост ключевой ставки отражается на ставках долговых инструментов, однако этот процесс имеет свои особенности. «Обычно на повышение размера ключевой ставки реагируют облигации сроком до трех лет, это стандартный цикл монетарной политики. Дальние ставки обычно более аморфны и отражают сочетание ожиданий долгосрочных прогнозов роста экономики и инфляции»,— отмечает господин Евстифеев. По его оценкам, по итогам минувшей недели доходность ОФЗ практически не изменилась, в бондах компаний первого эшелона доходность выросла на 20–25 б. п., в бумагах второго-третьего эшелонов чуть скромнее: около 20 б. п. в силу меньшей ликвидности.

Непрямая зависимость долгосрочных доходностей от ставок денежного рынка открывает возможность для портфельных управляющих.

По словам заместителя гендиректора УК ТФГ Равиля Юсипова, «заработать может только тот, кто заранее смог предвидеть распродажу и подготовить кэш». При таком движении торговые идеи возникают по всей длине кривой, и «в зависимости от величины дюрации и ее структуры внутри портфеля можно довешивать риск как в длине, так и в коротком конце на рынке ОФЗ», отмечает Равиль Юсипов.

Игра на кривой

Вместе с тем господин Юсипов отмечает, что высокий интерес вызывает отрезок ОФЗ пяти-шести лет из-за угла наклона кривой доходности в размере 100 б. п. Здесь до конца года можно заработать на росте цены за счет снижения кривой доходности и амортизации позиции по дюрации. «Можно ожидать распродаж на рынке корпоративного долга в случае оттока клиентов и вынужденного закрытия позиций, как это было в конце 2014 года, но этого может и не случится»,— отмечает эксперт. «Мы сейчас покупаем средне- и долгосрочные ОФЗ, поскольку считаем рынок перепроданным. Также поучаствовали в одном из немногих размещений квазигосударственного эмитента со средней дюрацией»,— рассказал управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский.

Однако текущая позиция в ОФЗ у УК «Открытие» спекулятивная, и ее будут сокращать по мере роста рынка. По словам Дмитрия Космодемьянского, перекладываться будут в более доходные истории после адаптации эмитентов к новым уровням ставок. «Наша целевая дюрация портфеля после завершения этих действий — два года, однако в моменте может превышать три года за счет увеличения доли ОФЗ»,— рассказал он.

По мнению портфельных управляющих, несмотря на падение цен в феврале—марте, большая часть облигационных фондов покажет в этом году доходность выше ставки по депозиту.

«Во-первых, потому что премия рынка облигаций к депозитам была довольно высокой, во-вторых, новые средства реинвестируются под более высокую доходность, что положительно повлияет на общий результат фондов, а приток мы фиксируем на ежедневной основе»,— отмечает Дмитрий Космодемьянский.

Виталий Гайдаев