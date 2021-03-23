Кредиты и депозиты ждут весны

В феврале 2021 года данные Банка России фиксируют оживление роста не только оборотного кредитования компаний и подогреваемой государством ипотечной задолженности граждан, но и потребительского кредитования. На этом фоне физические лица продолжают выводить вклады из банковской системы. В случае же решения регулятора о повторном с начала года повышении ключевой ставки ситуация с кредитованием банками экономики, как и интерес граждан к организованным сбережениям, может измениться.

Данные Банка России о развитии банковского сектора в феврале выглядят дополнительным подтверждением оживления экономической активности (см. график). После снижения на 0,2% за январь с учетом валютной переоценки корпоративное кредитование увеличилось на 0,8% за февраль 2021 года. Хотя большая его часть пришлась на операции репо с финансовыми организациями, заметный рост кредитования компаний (на 2,3%) произошел у крупных банков из топ-100, но не системно значимых. В январе росло и кредитование МСП (тут данные запаздывают на месяц). И хотя, как отмечают в ЦБ, по сравнению с январем в феврале «немного вырос спрос» на реструктуризацию кредитов со стороны МСП (и граждан), причина этого техническая — большее число рабочих дней по сравнению с февралем. В то же время в феврале зафиксирован заметный (на 2%) рост средств компаний на счетах в банках благодаря главным образом нефтегазовым и энергетическим предприятиям, конъюнктура для которых заметно улучшилась.

В феврале восстанавливалось и кредитование граждан на фоне восстановления частного спроса (см. “Ъ” от 22 марта). Так, ускорились до 1,8% с 1% за январь темпы прироста ипотечного кредитования (по опросам топ-30 банков), подогреваемые низкими процентными ставками и госпрограммой субсидирования ипотеки. Активизировался и рост необеспеченного потребительского кредитования — до 1% за февраль с 0,7% за январь соответственно, тогда как прирост «плохой» задолженности по кредитам остается на средних уровнях 2020 года. Низкая доходность срочных депозитов (в третьей декаде февраля ставка по ним составляла 4,51%) привела к их дальнейшему оттоку на 1%, хотя благодаря увеличению текущих счетов объем средств физлиц в банковской системе вырос.

Заметного влияния недавнего решения ЦБ о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) на динамику кредитования в экономике, как и сбережений граждан, в самой ближайшей перспективе ожидать все же не стоит. Хотя апрельское повышение ставки еще на 25 б. п. на фоне повышенных спроса и инфляции (которая на середину марта достигла 6%) выглядит вполне вероятным. «ЦБ может вывести реальную ключевую ставку в положительную область довольно скоро — к середине этого года, доведя ее до уровня, когда острая фаза "коронакризиса" уже прошла, а проинфляционное влияние со стороны продовольственных товаров еще не проявилось, то есть до уровня июня—июля 2020 года, когда ставка была близка к 1% в реальном выражении. Это при прочих равных должно выразиться в росте номинальной ключевой ставки до уровня порядка 5% в этом году»,— отмечают аналитики Райффайзенбанка. С ними соглашается Дмитрий Полевой из «Локоинвеста»: он отмечает, что в преддверии осенних выборов власти, видимо, будут сфокусированы на социальной повестке и растущей роли госрасходов в экономике. «Поэтому для ЦБ "безопаснее" пока занять более "ястребиную" позицию, особенно учитывая быструю подстройку рыночных ожиданий. Далее же можно будет ее корректировать в зависимости от данных по инфляции и ВВП»,— добавляет он. Между тем «отсутствие заметного улучшения доходов граждан, их высокая зависимость от фискальной поддержки, а также невысокие результаты производства остаются препятствиями на пути устойчивого восстановления общей активности в долгосрочной перспективе», отмечают в ING.

Антон Чугунов