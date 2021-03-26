На Кубани производство водки в 2020 году впервые превысило 1 млн декалитров

В Краснодарском крае в 2020 году было произведено 1,08 млн декалитров водки. Это на 25,5% больше, чем годом ранее, следует из данных Росалкогольрегулирования.

По этому показателю Кубань занимает 18-е место в России с долей рынка в 1,3%. Больше всего водки за 2020 год произвели в Московской области (17,5 млн дал), Татарстане (7,9 млн дал) и Тульской области (4,2 млн дал).

Производство водки на Кубани растет четыре года подряд. В 2017 году в регионе было произведено 304,8 тыс. дал водки, в 2018 – 442,5 тыс. дал, в 2019 – 861 тыс. дал.

В целом производство водки в России по итогам прошлого года составило 79,46 млн дал – на 5,3% меньше, чем в 2019 году.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года произвели 950,3 тыс. декалитров водки. Это на 25,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-декабре 2020 года на Кубани произвели 14,1 млн декалитров вина. Это на 1,3% меньше, чем в 2019 года. Производство шампанского за этот же период составило 4,9 млн декалитров – на 2,1% больше, чем годом ранее. В целом, производство винодельческой продукции на Кубани в 2020 году снизилось на 11,6% ¬– до 21,2 млн дал.

Алексей Белянин