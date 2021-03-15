На Кубани в 2020 году сократилось производство вина

В Краснодарском крае в январе-декабре 2020 года произвели 14,1 млн декалитров вина. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росалкогольрегулирования.

По этому показателю Кубань остается на первом месте в России, занимая долю рынка в 45%. На втором месте находится Крым – 7,1 млн дал, замыкает первую тройку Ленинградская область – 3,3 млн дал. Всего в России за 2020 года произвели 30,9 млн дал вин – на 5,7% меньше, чем годом ранее.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года произвели 13,1 млн декалитров вина. Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин