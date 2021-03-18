Производство винодельческой продукции на Кубани в 2020 году снизилось на 11,6%

В Краснодарском крае за 2020 год объем производства винодельческой продукции составил 21,2 млн декалитров. Это на 11,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из данных Росалкогольрегулирования.

По этому показателю Кубань занимает первое место в России, занимая долю рынка в 30,1%. Кроме Краснодарского края в числе лидеров со значительным отставанием оказались Ленинградская область (8,4 млн дал) и Крым (7,6 млн дал).

«Кубань занимает первое место в стране не только по объемам выпуска вина и шампанского, но, безусловно, и по качеству продукта. В 2020 году наши виноделы получили 42 медали на зарубежных дегустационных конкурсах. Кубанское вино знают и любят во многих странах, география поставок постоянно расширяется, на сегодняшний день мы экспортируем его в 16 государств»,- отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В целом в России за 2020 года производство винодельческой продукции составило 70,3 млн дал, сократившись на 19,4%.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, январе-декабре 2020 года на Кубани произвели 14,1 млн декалитров вина. Это на 1,3% меньше, чем в 2019 года. Производство шампанского за этот же период составило 4,9 млн декалитров – на 2,1% больше, чем годом ранее.

Алексей Белянин