Производство водки в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года выросло на 25%

В Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года произвели 950,3 тыс. декалитров водки. Это на 25,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росалкогольрегулирования.

По объемам производства Кубань занимает 19-е место в России с долей рынка в 1,3%. Больше всего водки в России производится в Московской области – 15,99 млн дал. На втором месте находится Татарстан – 7,07 млн дал. Замыкает первую тройку Тульская область – 3,88 млн дал. Среди регионов Южного федерального округа лидером по производству водка стала Адыгея – 12-е место и 2,25 млн дал.

Всего в январе-ноябре 2020 года в России произвели 71,59 млн дал водки – на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года производство коньяка составило 112,3 тыс. декалитров. Это на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За этот же период на Кубани произвели 13,1 млн дал вина (+1,3%) и 4,3 млн дал шампанских и игристых вин (+0,9%).

Алексей Белянин