«Торг активно продолжается»
Дмитрий Дризе — о противостоянии Дональда Трампа и Владимира Зеленского
В Кремле не согласились с Дональдом Трампом: ранее президент США выразил мнение, что Россия и Украина придут к мирному решению без участия Владимира Зеленского. Глава Белого дома, в частности, заявил, что с действующим украинским лидером невозможно вести дела. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает конфликт Вашингтона и Киева очередным шоу.
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Дональд Трамп в очередном интервью в своем стиле продолжил критику, ну или заочную полемику с Владимиром Зеленским. Не будем заострять внимание на новых пассажах про Крым, который представляется островом в океане, и на том, что во многом (если не во всем), оказывается, виноваты Байден с Обамой.
Общий смысл такой: Зеленский — плохой парень, с ним буквально невозможно договариваться. С Владимиром Путиным гораздо проще. Украине нужен новый президент. Просили Зеленского не бить в НПЗ — отказывается и тем самым вредит не только Америке, но и всему миру. Цены на нефть в результате остаются высокими, и это безобразие. Дальше Дональд Трамп повторил тезисы о том, что у Киева нет карт, Россия больше, и она победит.
Украинский лидер тем временем находился в Брюсселе. В качестве реакции на заявления из Вашингтона можно отметить многозначительную улыбку Зеленского в ответ на вопрос о том, не делает ли Трамп его козлом отпущения. Как мы видим, шоу активно продолжается.
Дальше — эмоции в сторону, только факты. Starlink, судя по всему, на украинской территории все-таки работает. Что касается американского оружия, на эту тему тоже сказано очень много. Но можно понять, что поставки никто не прерывал. А главное — диалог между Киевом и Вашингтоном, похоже, в той или иной степени продолжается. Это следует в том числе из заявлений Зеленского и откровений западных СМИ. Они пишут о разных вариантах, при которых Киев может отказаться от ударов по российским НПЗ. Нет смысла все это перечислять.
В конечном счете торг активно продолжается, и компромисс вполне может быть найден. Это выгодно, в первую очередь, самому Дональду Трампу, который в итоге скажет: видите, Зеленский меня послушался, я его приструнил. Глава Белого дома таким образом апеллирует к своему основному MAGA-электорату. Речь о простых людях, которые требуют в первую очередь внимания к себе, а не к мировым проблемам, тем более к далекой и непонятной Украине. От контактов с Россией, нефтяной державой, они видят больше практической пользы.
К мирному урегулированию все происходящее имеет отдаленное отношение.
Трампу важно удержать власть, это для него первоочередная задача. Следующая — иранский вопрос. Его нужно решать, причем никакого другого варианта, кроме военного, не просматривается. Значит, нужно много оружия и относительная стабильность мировых рынков, чтобы цены на нефть не улетели в космос. Поможет ли в этом украинское руководство? Очень сложно сказать. Такая поддержка не исключена, хотя бы в медийном плане. Как бы то ни было, вперед не забегаем и ждем развязки.