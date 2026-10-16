«Торг активно продолжается»

Дальше — эмоции в сторону, только факты. Starlink, судя по всему, на украинской территории все-таки работает. Что касается американского оружия, на эту тему тоже сказано очень много. Но можно понять, что поставки никто не прерывал. А главное — диалог между Киевом и Вашингтоном, похоже, в той или иной степени продолжается. Это следует в том числе из заявлений Зеленского и откровений западных СМИ. Они пишут о разных вариантах, при которых Киев может отказаться от ударов по российским НПЗ. Нет смысла все это перечислять.