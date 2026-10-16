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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 17–18 октября
15 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых фильм-участник основной программы Каннского фестиваля «Любовь моя» с Хавьером Бардемом в главной роли и японский социальный триллер «Вкускилл». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
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Любовь моя
Вкускилл
До последнего грамма
Непристойное предложение
О чем говорят любовники
Битва моторов
Барашек в ящике
Над вечным покоем
Это все она!
Все закончится
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Любовь моя (El ser querido, 2026)

Любовь моя

  • Режиссер: Родриго Сорогойен
  • В ролях: Хавьер Бардем, Виктория Луэнго, Мелина Мэтьюз, Марина Фоис, Малена Вилья, Мурад Уани
  • Жанр: драма / Испания, Франция / 135 мин.
  • В прокате: с 15 октября

Кинокритик Андрей Плахов: «К сожалению, между двумя этими опорными сценами, призванными цементировать фильм, помещается слишком много необязательной всячины, почти ничего не добавляющей к однополярной характеристике героев. Мы уже про них давно все поняли, но режиссер еще не заполнил намеченный метраж».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Взрослая дочь непростого человека».

Вкускилл (Chirudo, 2026)

Вкускилл

  • Режиссер: Юсукэ Ивасаки
  • В ролях: Сета Сомэтани, Эрика Карата, Масахико Нисимура
  • Жанр: ужасы / Япония / 88 мин.
  • Слоган: «Вкус, который нельзя забыть»
  • В прокате: с 15 октября

Кинокритик Михаил Трофименков: «Скорее, это сатира на общество обслуживания, окуклившееся в своей безысходной и бессмысленной микровселенной. Оно копирует и пародирует правила большого, корпоративного, тоталитарного, если угодно, японского стиля жизни, основанного на иерархическом подчинении».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Вкус вил и топоров».

До последнего грамма (The Weight, 2026)

До последнего грамма

  • Режиссер: Падрик Маккинли
  • В ролях: Итан Хоук, Рассел Кроу, Джулия Джонс, Остин Амелио, Ави Наш, Лукас Тоннесен
  • Жанр: вестерн / Германия, Канада, США / 113 мин.
  • В прокате: с 15 октября

Кинопрокатчик «Парадиз»: «Мерфи разлучают с дочерью, чтобы он отбыл тюремный срок. Начальник тюрьмы предлагает ему и нескольким другим заключенным возможность обрести свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. Мерфи отправляется в путь вместе с людьми, которым нельзя доверять. И чем глубже они увязают в деле, тем очевиднее становится: человеческая жадность тяжелее золота».

Непристойное предложение (El talento, 2025)

Непристойное предложение

  • Режиссер: Поло Менаргес
  • В ролях: Эстер Экспосито, Педро Касабланк, Мирела Бланк, Хуан Пабло Фуэнтес Асеведо, Росио Муньос-Кобо, Сония Альмарча
  • Жанр: драма / Испания / 103 мин.
  • В прокате: с 15 октября

Кинопрокатчик «Киномания»: «Одаренная молодая виолончелистка из обедневшего аристократического рода оказывается перед невозможным выбором, когда влиятельный отец ее лучшей подруги предлагает выход из отчаянного положения ее семьи».

О чем говорят любовники (Breve storia d'amore, 2025)

О чем говорят любовники

  • Режиссер: Людовика Рампольди
  • В ролях: Пилар Фольяти, Адриано Джаннини, Андреа Карпенцано, Валерия Голино, Массимо Де Лоренцо, Элизабетта Педрацци
  • Жанр: комедия / Италия / 98 мин.
  • Слоган: «Когда любовь превращается в опасную игру»
  • В прокате: с 15 октября

Кинопрокатчик «ПилотКино»: «Случайная встреча Леи и Рокко в баре перерастает в тайную связь. Их отношения существуют только в стенах гостиничного номера — без обязательств, без будущего. Но Лея хочет большего. Она решает проникнуть в жизнь Рокко — и делает это самым дерзким способом: становится пациенткой его жены, известного психотерапевта. И то, что начиналось как обычная измена, принимает неожиданный оборот».

Битва моторов (2026)

Битва моторов

  • Режиссер: Илья Маланин
  • В ролях: Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева, Ехезкель Лазаров, Алексей Гуськов, Дарья Муреева
  • Жанр: приключения, драма / Россия / 144 мин.
  • В прокате: с 8 октября

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Битва моторов" — кино не только жанровое, но и патриотическое. Поэтому соперничество "Руссо – Балта" с "бенцем" — вопрос не скорости и мощи моторов, а столкновения двух мироустройств, российского и западного».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Кино и бенцы».

Барашек в ящике (Hako no Naka no Hitsuji, 2026)

Барашек в ящике

  • Режиссер: Хирокадзу Корээда
  • В ролях: Харука Аясэ, Дайго, Риму Куваки, Нана Сэино, Канъитиро, Хината Хиираги
  • Жанр: драма, фантастика / Япония / 126 мин.
  • В прокате: с 8 октября

Кинокритик Андрей Плахов: «Фильм совершенно не скрывает своих референсов. Это "Маленький принц" Экзюпери, откуда заимствовано и название, и аксиома об ответственности за тех, кого мы приручили. Это также фильм Стивена Спилберга "Искусственный разум", снятый четверть века назад как сайфай, а сейчас выглядящий почти сгустком реализма».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Чувствительный андроид».

Над вечным покоем (2025)

Над вечным покоем

  • Режиссер: Светлана Проскурина
  • В ролях: Мария Леонова, Егор Абрамов, Яна Есипович, Рустам Ахмадеев, Мария Лапшина, Ольга Лапшина
  • Жанр: драма / Россия / 104 мин.
  • В прокате: с 8 октября

Кинокритик Андрей Плахов: «К счастью, режиссер далека от сусального благолепия и показывает другую сторону добродетели, что не всегда способна противостоять искушениям нечистого. Подвержена искусам и материнская любовь, которую недаром называют слепой».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Беспокойный покой».

Это всё она! (2026)

Это все она!

  • Режиссер: Даша Чаруша
  • В ролях: Анастасия Белова, Марина Васильева, Никита Ефремов, Сауле Юсупова, Аристарх Венес, Николай Шрайбер
  • Жанр: комедия, фэнтези, мелодрама / Россия / 94 мин.
  • В прокате: с 8 октября

Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Талантливая в детстве и совершенно потерянная в свои тридцать Вася вдруг осознает, что катится на самое дно, а сил выбраться нет. На помощь приходит Мальвина — воображаемая подруга из детства, женщина–фрик с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Мальвина толкает Васю на поиски ее детской любви — Стасика. Найти его — дело несложное, а вот обратить на себя внимание и завоевать сердце Стаса надо очень постараться. Ведь в отличие от Васи он добился в жизни всего, о чем мечтал. Вася пройдет большой путь и поймет, что в ее жизни пошло не так, и, главное, узнает, почему появилась Мальвина».

Все закончится (It Ends, 2025)

Все закончится

  • Режиссер: Александр Уллом
  • В ролях: Митчелл Коул, Акира Джексон, Ноа Тот, Финеас Юн
  • Жанр: ужасы / США / 89 мин.
  • В прокате: с 8 октября

Кинопрокатчик «Про:взгляд»: «Компания молодых людей едет ночью на машине через лес. Вскоре они понимают, что заблудились, и поворачивают назад, но упираются в глухую стену леса. Когда на них вдруг нападает толпа кричащих агрессивных людей, приятелям приходится развернуться еще раз и ехать вперед в надежде выбраться из этого странного места».

«Прокатная десятка»