«Прокатная десятка»

Кинокритик Михаил Трофименков: «Скорее, это сатира на общество обслуживания, окуклившееся в своей безысходной и бессмысленной микровселенной. Оно копирует и пародирует правила большого, корпоративного, тоталитарного, если угодно, японского стиля жизни, основанного на иерархическом подчинении».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Вкус вил и топоров».