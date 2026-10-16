Прокатная десятка
Любовь моя
- Режиссер: Родриго Сорогойен
- В ролях: Хавьер Бардем, Виктория Луэнго, Мелина Мэтьюз, Марина Фоис, Малена Вилья, Мурад Уани
- Жанр: драма / Испания, Франция / 135 мин.
- В прокате: с 15 октября
Кинокритик Андрей Плахов: «К сожалению, между двумя этими опорными сценами, призванными цементировать фильм, помещается слишком много необязательной всячины, почти ничего не добавляющей к однополярной характеристике героев. Мы уже про них давно все поняли, но режиссер еще не заполнил намеченный метраж».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Взрослая дочь непростого человека».
Вкускилл
- Режиссер: Юсукэ Ивасаки
- В ролях: Сета Сомэтани, Эрика Карата, Масахико Нисимура
- Жанр: ужасы / Япония / 88 мин.
- Слоган: «Вкус, который нельзя забыть»
- В прокате: с 15 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Скорее, это сатира на общество обслуживания, окуклившееся в своей безысходной и бессмысленной микровселенной. Оно копирует и пародирует правила большого, корпоративного, тоталитарного, если угодно, японского стиля жизни, основанного на иерархическом подчинении».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Вкус вил и топоров».
До последнего грамма
- Режиссер: Падрик Маккинли
- В ролях: Итан Хоук, Рассел Кроу, Джулия Джонс, Остин Амелио, Ави Наш, Лукас Тоннесен
- Жанр: вестерн / Германия, Канада, США / 113 мин.
- В прокате: с 15 октября
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Мерфи разлучают с дочерью, чтобы он отбыл тюремный срок. Начальник тюрьмы предлагает ему и нескольким другим заключенным возможность обрести свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. Мерфи отправляется в путь вместе с людьми, которым нельзя доверять. И чем глубже они увязают в деле, тем очевиднее становится: человеческая жадность тяжелее золота».
Непристойное предложение
- Режиссер: Поло Менаргес
- В ролях: Эстер Экспосито, Педро Касабланк, Мирела Бланк, Хуан Пабло Фуэнтес Асеведо, Росио Муньос-Кобо, Сония Альмарча
- Жанр: драма / Испания / 103 мин.
- В прокате: с 15 октября
Кинопрокатчик «Киномания»: «Одаренная молодая виолончелистка из обедневшего аристократического рода оказывается перед невозможным выбором, когда влиятельный отец ее лучшей подруги предлагает выход из отчаянного положения ее семьи».
О чем говорят любовники
- Режиссер: Людовика Рампольди
- В ролях: Пилар Фольяти, Адриано Джаннини, Андреа Карпенцано, Валерия Голино, Массимо Де Лоренцо, Элизабетта Педрацци
- Жанр: комедия / Италия / 98 мин.
- Слоган: «Когда любовь превращается в опасную игру»
- В прокате: с 15 октября
Кинопрокатчик «ПилотКино»: «Случайная встреча Леи и Рокко в баре перерастает в тайную связь. Их отношения существуют только в стенах гостиничного номера — без обязательств, без будущего. Но Лея хочет большего. Она решает проникнуть в жизнь Рокко — и делает это самым дерзким способом: становится пациенткой его жены, известного психотерапевта. И то, что начиналось как обычная измена, принимает неожиданный оборот».
Битва моторов
- Режиссер: Илья Маланин
- В ролях: Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева, Ехезкель Лазаров, Алексей Гуськов, Дарья Муреева
- Жанр: приключения, драма / Россия / 144 мин.
- В прокате: с 8 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Битва моторов" — кино не только жанровое, но и патриотическое. Поэтому соперничество "Руссо – Балта" с "бенцем" — вопрос не скорости и мощи моторов, а столкновения двух мироустройств, российского и западного».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Кино и бенцы».
Барашек в ящике
- Режиссер: Хирокадзу Корээда
- В ролях: Харука Аясэ, Дайго, Риму Куваки, Нана Сэино, Канъитиро, Хината Хиираги
- Жанр: драма, фантастика / Япония / 126 мин.
- В прокате: с 8 октября
Кинокритик Андрей Плахов: «Фильм совершенно не скрывает своих референсов. Это "Маленький принц" Экзюпери, откуда заимствовано и название, и аксиома об ответственности за тех, кого мы приручили. Это также фильм Стивена Спилберга "Искусственный разум", снятый четверть века назад как сайфай, а сейчас выглядящий почти сгустком реализма».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Чувствительный андроид».
Над вечным покоем
- Режиссер: Светлана Проскурина
- В ролях: Мария Леонова, Егор Абрамов, Яна Есипович, Рустам Ахмадеев, Мария Лапшина, Ольга Лапшина
- Жанр: драма / Россия / 104 мин.
- В прокате: с 8 октября
Кинокритик Андрей Плахов: «К счастью, режиссер далека от сусального благолепия и показывает другую сторону добродетели, что не всегда способна противостоять искушениям нечистого. Подвержена искусам и материнская любовь, которую недаром называют слепой».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Беспокойный покой».
Это все она!
- Режиссер: Даша Чаруша
- В ролях: Анастасия Белова, Марина Васильева, Никита Ефремов, Сауле Юсупова, Аристарх Венес, Николай Шрайбер
- Жанр: комедия, фэнтези, мелодрама / Россия / 94 мин.
- В прокате: с 8 октября
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Талантливая в детстве и совершенно потерянная в свои тридцать Вася вдруг осознает, что катится на самое дно, а сил выбраться нет. На помощь приходит Мальвина — воображаемая подруга из детства, женщина–фрик с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Мальвина толкает Васю на поиски ее детской любви — Стасика. Найти его — дело несложное, а вот обратить на себя внимание и завоевать сердце Стаса надо очень постараться. Ведь в отличие от Васи он добился в жизни всего, о чем мечтал. Вася пройдет большой путь и поймет, что в ее жизни пошло не так, и, главное, узнает, почему появилась Мальвина».
Все закончится
- Режиссер: Александр Уллом
- В ролях: Митчелл Коул, Акира Джексон, Ноа Тот, Финеас Юн
- Жанр: ужасы / США / 89 мин.
- В прокате: с 8 октября
Кинопрокатчик «Про:взгляд»: «Компания молодых людей едет ночью на машине через лес. Вскоре они понимают, что заблудились, и поворачивают назад, но упираются в глухую стену леса. Когда на них вдруг нападает толпа кричащих агрессивных людей, приятелям приходится развернуться еще раз и ехать вперед в надежде выбраться из этого странного места».