Минпромторг не ожидает дефицита продуктов

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что, в соответствии с прогнозами, в России не должно быть дефицита на продукты питания. Рост цен на них ведомство ожидает в пределах инфляции. Также в Минпромторге заявили о стабильных ценах на потребительские товары из подотчетной ему группы, к которым относятся бытовая техника, мебель, компьютеры, телефоны и другие позиции. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на товары и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания.

«По прогнозам Минсельхоза, насколько я знаю, у нас опять хорошие планы на урожай этого года. Я уверен, что никакого дефицита по продуктам питания не будет, соответственно, все цены будут находиться в пределах той инфляции, которую заявляет Министерство экономического развития»,— сказал господин Евтухов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»). Замминистра отметил, что волатильность сейчас присутствует на всех рынках и что в США, Бразилии и Китае рост цен на некоторые продовольственные товары выше, чем в России.

Правительство также поручило отслеживать цены на бензин Минэнерго, услуги связи — Минцифры, пассажирские перевозки популярными видами транспорта — Минтрансу и прочие востребованные товары и услуги — другим профильным ведомствам. Кремль заявил, что ситуация с ценами под контролем. За январь-февраль 2021 года цены в стране, по данным Росстата, выросли на 1,5%.

О ценовых ожиданиях россиян — в материале “Ъ” «Инфляционная вспышка справа».